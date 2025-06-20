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5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı Kapanış Etkinliği Gerçekleşti

5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nın kapanış etkinliği, YTB ve SETA'nın desteğiyle Ankara'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 22:26
5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı Kapanış Etkinliği Gerçekleşti

5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı Kapanış Etkinliği Gerçekleşti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle düzenlenen 5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nın kapanış etkinliği, SETA'nın Ankara'daki merkezinde yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'ın Vurguları

Etkinlikte konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik politikasının bu bölgedeki ülkelerin refah ve istikrarını desteklemeye odaklandığını belirtti.

Bozay, gençlerin ve kadınların bölgesel refah için inşa edilecek yeni köprülerdeki rollerine dikkat çekerek, Balkanlar'daki beyin göçüne de değindi. “Hepimizin yeni proje ve politikalara önem vermesi gerektiğine inanıyorum,” diyen Bozay, gençlerin ve kadınların ülkelerinde kalmalarını sağlayacak fırsatların oluşturulmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş'ın Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ise etkinlik kapsamındaki çeşitli konuşmaların Balkan düşünce kuruluşları arasındaki ortak sorunları tartışma fırsatını sunduğunu ifade etti. Yeşiltaş, gelecekteki işbirlikleri açısından bu tür toplantıların önemine de değindi.

Bu yılki toplantıya Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Slovenya ve Türkiye'den toplam 32 düşünce kuruluşunun uzmanları katıldı. Geçmişte bu toplantıların ilki 2015'te Ankara'da, ikincisi 2016’da Priştine'de, üçüncüsü 2022’de Ankara'da ve dördüncüsü 2024’te Tamışvar'da gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen 5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nın kapanış etkinliği, SETA Ankara'da yapıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen 5. Balkan Düşünce Kuruluşları Toplantısı'nın kapanış etkinliği, SETA Ankara'da yapıldı. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (fotoğrafta) konuşma yaptı.

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