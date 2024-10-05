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5 Ekim 2024 Gündem Özeti

5 Ekim 2024 tarihli önemli olaylar, ziyaretler ve spor etkinlikleri listelendi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 00:01
5 Ekim 2024 Gündem Özeti

5 Ekim 2024 Gündemi

Kurulmuş: Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur.

Politik İsimler ve Ziyaretler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla ve Bakırköy belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (İstanbul/12.30/14.30)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği ile bir araya gelecek ve Trabzonlular Memleket Buluşması'na katılacak. (İstanbul/10.30/15.00)

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta şantiye ziyaretlerinin ardından basın toplantısı gerçekleştirecek. (Kahramanmaraş/10.00)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin eğitim okulunun açılışına katılacak. (Ankara/13.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'da çiftçileri ziyaret edecek ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezecek. (Aydın/12.00/13.55/15.50)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında incelemelerde bulunacak. (Adana/12.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da esnaflarla bir araya gelecek. (İstanbul/11.30/13.30/14.30)

Girişimci gençler için düzenlenen TEKNOFEST 2024, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu etkinlik olarak Adana'da devam ediyor. (Adana/09.00-19.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'ın füzeli saldırılarının gelişmeleri sürekli takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Atakaş Hatayspor gibi takımlarla devam ediyor. (İstanbul/İzmir/Mersin)

Trendyol 1. Lig'de de maçlar gerçekleştirilecek. (İstanbul/Ankara/Şanlıurfa)

Basketbol ve hentbol ligi karşılaşmaları da önümüzdeki günlerde sürerek devam edecek. Türkiye İzcilik ve Spor Federasyonu genel kurulları Ankara'da yapılacak.

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