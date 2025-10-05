5 Ekim 2025 Gündemi: TBMM Kararları, 5G Hazırlığı ve TOKİ'nin Rakamları

5 Ekim 2025 Özel Haber Gündemi

1- Silahla ateş edenlere verilen cezalar yükseltilecek

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi'ne göre meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. (Kemal Karadağ/TBMM)

2- Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim'de toplanacak. (Ahmet Buğra OIaç/TBMM)

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. (Kemal Karadağ/TBMM)

4- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G'ye yerli ve milli geçiş için 3 bin sahada hazırlık

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü 5G'ye geçiş sürecine ilişkin, "Haberleşme altyapılarındaki yerli ve milli üretim kabiliyetimiz, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir rol oynuyor" dedi. Kömürcü, "5G'ye geçişte teknik test süreçlerini, ticari sahalarda aktif olarak sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni ürünlerimizi de saha testlerine hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. (Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

5- TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çalışmalarına göre, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaş için 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi; 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları devam ediyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konutun inşa edileceği belirtilirken, İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak. (Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Grafikli)

6- Türkiye, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı

Türkiye, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan ve 29 Eylül'de Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu teknelerine ilaç ve insani yardım desteği sağladı. Türk Kızılay ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait hücumbotlar teknelere ulaşarak gıda ve ilaç yardımlarını teslim etti. Filodaki 7 aktivist, teknelerinin su alıp arızalanması üzerine 30 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gediz firkateyniyle tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT'in çalışmaları sonucunda, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan filodaki 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivist, THY uçağı ile İstanbul Havalimanı'na getirildi. (Utku Şimşek/Ankara) (Grafikli)

7- Özgürlük Filosu Koalisyonunun ABD'li üyesi Mary Ann Wright: "Gemiler, Filistin özgürleşene kadar yoluna devam edecek"

Mary Ann Wright, "Bir ABD vatandaşı olarak, hükümetimizin gırtlağına kadar soykırımın içinde olduğunu görüyorum. Vatandaşların 'Soykırıma, etnik temizliğe hayır!' demesi gerekiyor" dedi. (Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Yönetmen Kaplanoğlu'nun “Buğday” filmine uluslararası ilgi

46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali'nde "Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü"ne layık görülen yönetmen Kaplanoğlu, onur ödülüne ilişkin duygularını paylaştı: "O görsel dünyanın otantikliği, kendi kültürümüzden süzülüp gelip orada bir görünürlük kazanıyor olması..." Kaplanoğlu, ayrıca "(Buğday) Bizim belirsiz ve yakın bir gelecek gibi kodladığımız şey bugünün gerçeği olmuş" diye konuştu. (Barışkan Ünal/İstanbul)

9- İmam hatip öğrencileri besteleriyle Gazze'deki mazlumlara ses oluyor

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "Gurub Asıllar", İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgedeki zulmü anlatmak için besteledikleri "Ütopya" ve "Korku Vermeyen Ölüm" isimli ezgileri seslendirdi. Grubun solisti Ahmet Selim Pişkin, "(Korku Vermeyen Ölüm) Parçada vurgulamak istediğimiz asıl nokta Filistinli kardeşlerimizin bu zulme rağmen nasıl her koşulda bu kadar metanetli kalmalarına karşı duyduğumuz hayretti" dedi. (Rüveyda Eren/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Akıllı teknolojiler havalimanlarındaki işleri hızlandırıyor

Türk teknoloji şirketi tarafından geliştirilen self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleri, hava yolu süreçlerinde %25-40 zaman tasarrufu sağlıyor. Self servis teknolojileri terminal check-in alanlarında %30-50 arasında verimlilik artışı oluştururken, 200 yolculu bir uçuşta yolcu başına 2,5 ila 5 dolar arasında maliyet avantajı sağlayabiliyor. (Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Instagram, 15 yılda sosyal medyanın en etkili platformlarından biri oldu

Fotoğraf paylaşım uygulaması olarak başlayan Instagram, bugün 3 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşarak küresel çapta güçlü bir pazarlama kanalı haline geldi. Platform, kurulumundan bu yana geçen 15 yıl içinde veri gizliliği endişeleri, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve siyasi içerik kısıtlamaları gibi konularda eleştirilerin odağında oldu. (Dilara Zengin/Washington)

12- Dünya gezegensel sınırların aşımıyla "çoklu organ yetmezliğiyle" mücadele ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Çelik, "Dünyada yaşamın mümkün olmasını sağlayan hayati değerler şu anda aşılmaya başlandı. Gezegenimiz bir insan olsaydı aslında çoklu organ yetmezliği gibi bir durumdan söz ediyorduk" değerlendirmesinde bulundu. Çelik, çevre önlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. (Yeşim Yüksel/İstanbul)

13- Gribe karşı en güçlü kalkan hijyen ve uyku

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülnur Kul, gribe karşı en etkili önlemleri sıraladı: hava değişimlerine uygun giyinme, düzenli uyku, bol vitaminli sebze ve meyve tüketimi, el hijyeni ve kapalı ortamların havalandırılması. Kul, telefonlarla temas öncesi el hijyenine dikkat edilmesinin önemine de işaret etti. (Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.