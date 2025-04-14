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5. Esenler Öykü Günleri, Gazze Temasıyla Sona Erdi

Esenler Öykü Günleri'nde yazarlar Gazze direnişine dikkat çekti, ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:02
5. Esenler Öykü Günleri, Gazze Temasıyla Sona Erdi

Esenler Öykü Günleri Kapanış Programıyla Tamamlandı

Esenler Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Esenler Öykü Günleri, kapanış programı ve ödül töreni ile sona erdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin bu yılki teması "Direniş: Gazze" oldu.

İlk olarak, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar ve kamuoyundaki tepkilere yönelik hazırlanan video klibin gösterimi gerçekleştirildi. Ardından, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar, Onur Ödüllerine layık görüldü.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Açıklamaları

Kapanışta konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, öykülerin insanların iç dünyasındaki duyguları yansıttığını ifade ederek, programın direniş ve Gazze temasının ne denli anlamlı olduğunu vurguladı. Göksu, iletişim çağında insana yönelik suçların arttığına dikkat çekerek, "Bir millete karşı soykırım yapılırken insanlığın sessizliği, bu çağın en büyük öyküsü olacaktır."

İnsanların karşılaştığı hikayeleri not etmeleri gerektiğinin altını çizen Göksu, "Gazze'yi unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Yıldız Ramazanoğlu: "Bir Filistin Gene Var"

Etkinlikte söz alan Yıldız Ramazanoğlu, Gazze ve direnişin sanat ve edebiyatla özdeşleştiğini belirtti. "Bu halkın sanatçıları, ressamları ve yazarları dünyaya haklarını haykırıyor",""Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var"

Cemal Şakar: "Edebiyat İnsanları Değiştirebilir"

Yazar Cemal Şakar da etkinliğin beşinci yılını kutlamanın önemine değinerek, "Edebiyat dünyayı değiştiremez ama insanları değiştirebilir."

Etkinlikte Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar'ın biyografilerinin anlatıldığı videolar gösterilirken, Bosna Hersekli müzisyen Lejla Jusic mini bir konser verdi. Programa, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, siyasetçiler ve edebiyat dünyasından pek çok davetli katıldı.

Esenler Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği "Esenler Öykü Günleri" kapanış programı ve...

Esenler Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği "Esenler Öykü Günleri" kapanış programı ve ödül töreniyle sona erdi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

Esenler Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği "Esenler Öykü Günleri" kapanış programı ve...

Esenler Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği "Esenler Öykü Günleri" kapanış programı ve ödül töreniyle sona erdi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşma yaptı.

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