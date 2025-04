5 Grammy Ödüllü The Swingles İstanbul'da Muazzam Bir Konser Verdi

Vokal müziğin önde gelen isimlerinden 5 Grammy ödüllü The Swingles grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda muhteşem bir konser gerçekleştirdi. CRR'den yapılan açıklamaya göre, topluluk, farklı dönemlerden seçilmiş eserlerle dinleyicilere zengin bir vokal repertuvar sundu.

Konserin Detayları

"The Swingles: Live" başlıklı konserin ilk bölümünde, grup üyelerinin düzenlemeleriyle seslendirdiği Lovers D, The Wedding, Maybe This Time, Accustomed, Edelweiss, Little Organ, Badinerie, Forgotten, WTF ve Air adlı eserler büyük beğeni topladı. İkinci bölümde, Balkan coğrafyasından Bucimis parçası ile başlayan konser, ardından Hallelujah ve Goodbye Eng ile devam etti. Fırtınalı bir final için bis bölümünde ise grup, Karadeniz türküsü Gemiler Giresun'a ile sahneden ayrıldı.

Teknik Yönetim ve Vokal Zenginliği

Topluluğun yedi kişilik kadrosu; Mallika Bhagwat, Sarah McLeod, Scarlet Halton, James Botcher, Owen Butcher, Jamie Wright ve Tom Hartley’den oluşuyor. Sadece insan sesleriyle oluşturdukları zengin ses evreni ile dinleyicilere farklı müzik türleri arasında unutulmaz bir yolculuk yapma fırsatı sundular. Teknik yönetim ve ses tasarımı ise Jacques Golding tarafından üstlenildi.

Grup Hakkında

Ward Swingle tarafından 1962 yılında kurulan The Swingles, zaman içinde The Swingle Singers, Swingle II ve The New Swingle Singers gibi isimlerle müzik hayatına devam etti. 2014 yılından bu yana tekrar The Swingles adıyla uluslararası turneleri sürdürmektedir. Bu konserlerinde, çağdaş vokal teknikleri arasında yer alan “live-looping” (canlı katmanlama) gibi yöntemler kullanarak sahnede çok katmanlı bir işitsel yapı oluşturdular.

Bir Kültürel Miras

Altmış yılı aşkın geçmişiyle caz, klasik, halk müziği ve Broadway ezgilerini başarılı bir şekilde birleştiren bu topluluk, pek çok dizi ve filmin müziklerindeki imzalarıyla da tanınmaktadır. Dinleyiciler, müzikteki bu zenginlik ve derinlikle dolu eşsiz deneyim için salondan mutlulukla ayrıldılar.

