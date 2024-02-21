5 ilde DAEŞ operasyonu: Bozdoğan-6 operasyonları ile 47 DAEŞ şüphelisi ele geçirildi

Terörle mücadele kapsamında 5 ilde yapılan "Bozdoğan-6" operasyonları sonuç verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda DAEŞ terör örgütüne mensup 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yönetilen operasyonlarda; İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa Emniyet Müdürlükleri ekipleri, DAEŞ terör örgütüne bağlı 22 kişiyi gözaltına aldı.

DAEŞ terör örgütüne yönelik 1162 operasyon düzenlendiği bildirildi. Ankara'daki operasyonda 15 kişi yakalandı. 1 Haziran 2023'ten beri devam eden süreçte DAEŞ örgütüne 1162 kez operasyon düzenlendi.