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5 ilde DAEŞ operasyonu: Bozdoğan-6 operasyonları ile 47 DAEŞ şüphelisi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde eş zamanlı olarak yürütülen "Bozdoğan-6" operasyonları sonucunda 47 DAEŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun terör örgütüne büyük bir darbe vurduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:45
5 ilde DAEŞ operasyonu: Bozdoğan-6 operasyonları ile 47 DAEŞ şüphelisi ele geçirildi

Terörle mücadele kapsamında 5 ilde yapılan "Bozdoğan-6" operasyonları sonuç verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda DAEŞ terör örgütüne mensup 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yönetilen operasyonlarda; İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa Emniyet Müdürlükleri ekipleri, DAEŞ terör örgütüne bağlı 22 kişiyi gözaltına aldı.

DAEŞ terör örgütüne yönelik 1162 operasyon düzenlendiği bildirildi. Ankara'daki operasyonda 15 kişi yakalandı. 1 Haziran 2023'ten beri devam eden süreçte DAEŞ örgütüne 1162 kez operasyon düzenlendi.

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