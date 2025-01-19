5. Joy Awards Ödülleri Riyad'da Coşkuyla Sahiplerini Buldu

Orta Doğu'nun En Önemli Ödül Töreni: Joy Awards

Her yıl Ocak ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Joy Awards, bu yıl 5. kez düzenlendi ve birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Törene katılanlar arasında Türkiye'den Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen Özçivit, Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu gibi yıldızlar yer aldı.

Ödüller Kimlere Verildi?

Bu yıl anb Arena'da gerçekleşen etkinliğe, özellikle Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Martin Lawrence ve Thierry Henry gibi dünya çapında tanınan isimler katıldı. Törende, ABD'li aktör Matthew McConaughey "Personality Of The Year" (Yılın İnsanı) ödülüne layık görüldü.

Yaşam Boyu Onur Ödülleri

Yaşam boyu onur ödülleri ise çeşitli sanatçılara takdim edildi. Bu yılki ödül sahipleri arasında Yasser Al-Azma, Morgan Freeman, Andrea Bocelli, Hans Zimmer gibi isimler bulunuyor. Hrithik Roshan, Guy Ritchie ve Zuhair Murad da onur ödülü alan diğer önemli isimlerdi.

Dizi, Sinema, Müzik ve Spor Ödülleri

Dizi kategorisinde "En İyi Mısır Dizisi" ödülü Nema El Avoccatoya verildi. Favorite Rising Star Award ise Suudi aktris Alanoud Abdelhakimin oldu.

Sinema dalında ise Mısırlı aktörler Hannah El-Zahed ve Hesham Maged, Favori Oyuncu ödülünü aldılar. Ödülü alan Maged, ödülünü Türk oyuncu Tuba Büyüküstün'den aldı.

Spor kategorisinde başarılı bulunan Suudi sporcular arasında Salem Al-Dawsari ve Hattan Al-Saif dikkat çekti.

Özel Performanslar ve Ödüller

Müzik alanında Rakan Al-Saed, Ayed, Assala ve Majid Al Mohandis ödül alan sanatçılar arasında yer aldı. Törende Wael Kfoury ve Michael Buble, Frank Sinatra'nın "My Way" şarkısını hem İngilizce hem de Arapça olarak seslendirdi. Ayrıca, Christina Aguilera ve Tarkan da sahne performansları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.