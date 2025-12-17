DOLAR
Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya Battalgazi'de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; E.B.'nin açtığı ateş sonucu İ.A. ve B.E. bacaklarından yaralandı, şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:57
Olayın Detayları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire pazarı Sahur Sokak'ta saat 11.45 sıralarında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, E.B. ile İ.A. ve B.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında E.B. tarafından ateş açıldı; açılan ateş sonucu İ.A. ve B.E. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

