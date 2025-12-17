Büyükkılıç Kartal Kavşağı’na Alternatif 11 Milyon TL’lik Yolu İnceledi

Büyükkılıç Kartal Kavşağı’na Alternatif Yeni Yolu Yerinde İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi’ne alternatif olarak planlanan yeni güzergahta tamamlanan asfalt serim çalışmalarını inceledi. Proje, Talas Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı arasındaki araç trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.

Projenin detayları

Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında, Köşk Kışlası içinden geçen 800 metrelik yeni yol, şehir içi ulaşımda alternatif koridor oluşturacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmanın maliyeti 11 milyon TL olup, projede toplam 2 bin 700 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Yol 2x2 şeritli olarak planlanmış olup, modern altyapı sistemleri, aydınlatma ve güvenlik unsurlarıyla desteklenerek uzun ömürlü ve güvenli ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

Başkanın açıklamaları

Başkan Büyükkılıç, proje ile ilgili şunları söyledi:

"Gültepe Köşk Mahallemizi Talas Bulvarı’na bağlayan, Köşk Kışlamız içerisinden geçen yolumuzun asfalt çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda bağlantısını da hayata geçirmek suretiyle, Kartal Kavşağı’nın alternatif yollarını üretme, hayata geçirme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu anlamda yapıcı yaklaşımlarıyla destek veren değerli bakanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işi süratle yapan ekibimizi de kutluyorum. Kavşak çalışmamızın şehrin konforunu bozmadan başladığını paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İncelemeye 1’inci Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Komando Albay Bora Gürgan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan de katıldı.

Trafiğe etkisi

Yeni güzergah özellikle Talas istikametindeki yoğun trafiğe nefes aldırmayı hedefliyor. Kartal Kavşağı'ndaki devam eden çalışmalar nedeniyle oluşabilecek sıkışıklıkları minimize edecek olan yol, Kayseri’nin şehir içi ulaşımını daha düzenli, akıcı ve güvenli hale getirecek.

2 bin 700 ton sıcak asfalt ile serilen yol, yüksek kalite standartlarında hizmet verecek şekilde tasarlandı ve bölge trafiğinin konforunu artırması bekleniyor.

