5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk Kırklareli’de

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve heyeti Kırklareli’yi ziyaret ederek güvenlik, lojistik ve sınır yönetimi konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:18
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk Kırklareli’de

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk Kırklareli’de

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve beraberindeki heyet, Kırklareli’ne gelerek kentte incelemelerde bulundu.

Heyette kimler vardı?

Heyette yer alan isimler şunlardı: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Yeter, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Şenol Varol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Albay Sefa Koruk ile İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ve beraberindeki heyet üyeleri.

Vali ziyareti ve değerlendirmeler

Heyet, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bölgedeki güvenlik, lojistik ve sınır yönetimi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

5’İNCİ KOLORDU KOMUTANI TÜMGENERAL MEHMET CAFER AKSOYTÜRK, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI LOJİSTİK GENEL...

5’İNCİ KOLORDU KOMUTANI TÜMGENERAL MEHMET CAFER AKSOYTÜRK, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ TÜMGENERAL AHMET HAMDİ ATAÇ, GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SINIR YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ OZAN GAZEL, 55. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL ERDAL KÖSE, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ (MAFAM) DAİRE BAŞKANI TUĞGENERAL MUSTAFA YETER, 9. HUDUT TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL BÜLENT BARIŞ SARP, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI TUĞGENERAL ŞENOL VAROL, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI ALBAY SEFA KORUK İLE İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ FIRAT GÜREŞ VE BERABERİNDEKİ HEYET, KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN’I ZİYARET ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan Belediyesi 2026 Hedeflerini Masaya Yatırdı
2
Denizli Nikfer Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu — Sezon Açılmadı
3
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk Kırklareli’de
4
Bolsonaro Hastaneye Kaldırıldı: Hapisteki Eski Devlet Başkanı Düşerek Yaralandı
5
Vali Eldivan'dan Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde Esnaf Ziyareti
6
Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri 7 Ocak 2026 İptal
7
Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları