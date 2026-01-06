5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk Kırklareli’de
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve beraberindeki heyet, Kırklareli’ne gelerek kentte incelemelerde bulundu.
Heyette kimler vardı?
Heyette yer alan isimler şunlardı: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Yeter, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Şenol Varol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Albay Sefa Koruk ile İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ve beraberindeki heyet üyeleri.
Vali ziyareti ve değerlendirmeler
Heyet, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bölgedeki güvenlik, lojistik ve sınır yönetimi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
5’İNCİ KOLORDU KOMUTANI TÜMGENERAL MEHMET CAFER AKSOYTÜRK, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ TÜMGENERAL AHMET HAMDİ ATAÇ, GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SINIR YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ OZAN GAZEL, 55. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL ERDAL KÖSE, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ (MAFAM) DAİRE BAŞKANI TUĞGENERAL MUSTAFA YETER, 9. HUDUT TUGAY KOMUTANI TUĞGENERAL BÜLENT BARIŞ SARP, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI TUĞGENERAL ŞENOL VAROL, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANI ALBAY SEFA KORUK İLE İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ FIRAT GÜREŞ VE BERABERİNDEKİ HEYET, KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN’I ZİYARET ETTİ.