Büyükkılıç: 2026'da 'Kayseri Modeli'yle Yeni Proje ve Yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miladi yeni yıl vesilesiyle yayımladığı mesajda, 2026 yılında da "Kayseri Modeli Belediyecilik" anlayışıyla Kayseri'yi daha gelişmiş, daha yaşanabilir ve daha üretken bir geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Hemşehrilerimizin bizlere teveccühüne en güzel teşekkürümüz: yatırım ve projelerimiz

Büyükkılıç, mesajında 2025 yılını üreten ve düşünen bir Kayseri olarak hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşarak geride bıraktıklarını belirtti. Başkan, "Kayseri’ye yeni proje ve yatırımlar kazandırmanın onurunu taşıyacağımız bir yıla daha girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırım ve hizmet üretmeyi "önce insan" düsturu ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eser ve hizmet siyaseti vizyonu doğrultusunda yıllardır belediyecilik hizmetlerini hemşehrilere sunma gayreti içinde olduklarını aktardı. Başkan, "Hemşehrilerimizin bizlere teveccühüne en güzel teşekkürümüz: yatırım ve projelerimiz" başlıklı değerlendirmesinde, Kayseri Modeli imzasını taşıyan projelerle bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehirlerden biri olduklarını kaydetti.

Büyükkılıç, 2025 yılında ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan turizme, spordan kültür sanata kadar pek çok alanda çalıştıklarını belirterek, şehrin üretken yönünü güçlendirerek 2026'da da ülkeye katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti. Başkan, "Geride bıraktığımız hizmet ve yatırım dolu 2025 yılında..." şeklinde değerlendirmesini sürdürdü.

Eser ve hizmet siyaseti 2026 yılına da damga vuracak

Büyükşehir Belediyesi olarak 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran iller arasında ilk sıralarda yer aldıklarını belirten Büyükkılıç, 2026'da da projelerin ve yatırımların devam edeceğini vurguladı: "Her zaman ifade ettiğimiz ve büyük bir dayanışma içerisinde uyguladığımız gibi 16 ilçemizi kucaklayan bir anlayışla yeni yılda da proje ve yatırımlarımızla şehrimizin her bir köşesine Büyükşehir imzasını atmayı sürdüreceğiz".

Mesajının sonunda Kayseri’nin hizmetkârı olmaktan onur duyduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, hemşehrilerine seslenerek şu düşünceleri paylaştı: "Bizi seven, güvenen ve seçen hemşehrilerimize hizmet için yürüdüğümüz bu yolda her yeni yıl, Kayseri’mize daha etkin ve daha kaliteli yerel yönetim hizmeti sunma sorumluluğumuzu yerine getirme gayretimize yeni bir soluk getiriyor."

Büyükkılıç, sözlerini "Sürekli değişen ve gelişen dünyada daima gelişim halinde olan bir şehir inşa etmek ve 2026 yılında da doğduğumuz, büyüdüğümüz, doyduğumuz ve kardeşçe yaşadığımız kadim kentimize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2026 yılının esenlikler getirmesini temenni ediyor, başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere miladi yeni yılımız ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzura, sağlığa ve berekete vesile olsun diyorum." sözleriyle noktaladı.

