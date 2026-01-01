DOLAR
OMÜ Hayvan Hastanesi 2025'te 30 bin 842 hastaya hizmet verdi

OMÜ Veteriner Hastanesi 2025'te toplam 30 bin 842 hayvana; kediden büyükbaşa, egzotik ve yabanî türlere kadar kapsamlı sağlık hizmeti sundu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:02
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2025 yılında toplam 30 bin 842 hayvana sağlık hizmeti verdi. Hastane, evcil hayvanlardan işletme hayvanlarına, egzotik türlerden yabanî hayvanlara kadar geniş bir yelpazede modern tıbbi imkânlarla hizmet sundu.

Hastalara göre dağılım

Hastanede 2025 yılı içinde 20 bin 26 kedi, 8 bin 202 köpek, 1 bin 94 egzotik hayvan, 375 kanatlı hayvan, 127 koyun-keçi, 705 buzağı, 203 sığır ve manda, 55 at ile 55 yabanî hayvanın tedavi edildiği bildirildi.

Başhekim Prof. Dr. Didem Pekmezci'nin değerlendirmesi

OMÜ Veteriner Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Didem Pekmezci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2025 yılında toplamda 30 bin 842 hastayı başarıyla tedavi etmiştir. Bu rakam, yalnızca sayısal değil, aynı zamanda niteliksel açıdan da hastanemizin Türkiye’deki veteriner hizmet sunumunda önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Her bir hastaya gösterdiğimiz özen ve sunduğumuz modern tıbbi hizmetler, hayvanlara olan bağlılığımızın bir göstergesidir" dedi.

Prof. Dr. Pekmezci, fakültenin akademik başarısına da değinerek, "Bu başarılar aynı zamanda fakültemizin eğitim kalitesinin de bir yansımasıdır. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Veteriner Programımız, Türkiye’deki emsalleri arasında en yüksek taban puana sahip dördüncü program olmuştur. Bu durum, mezunlarımıza olan güvenin ve fakültemizin akademik başarısının bir kanıtıdır. Ülkemizin öncü üniversite hastanelerinden biri olarak, modern teknoloji, deneyimli ekip ve hayvan refahı anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

