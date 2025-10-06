5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Aktau'da sona erdi — 'Kara Kızıl Sarı' en iyi uzun metraj

5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Aktau'da sona erdi

Beşinci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Kazakistan'ın Aktau kentinde gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. TÜRKSOY'un açıklamasına göre festival, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konsey kararıyla her yıl "Türk dünyası kültür başkenti" seçilen şehirde düzenleniyor.

Festival, zirve ve işbirliği anlaşması

Törene, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile sinema sektöründen çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte yaklaşık 200 yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

Festival kapsamında Türk Dünyası Sinema Zirvesi düzenlendi. Zirvede ev sahibi Kazakfilm ile TÜRKSOY üyesi ülkelerin sinema kurumları arasında karşılıklı işbirliğine yönelik mutabakat imzalandı. Anlaşma; ortak yapımların teşviki, eğitim programları, atölye ve seminerler, çeviri ve dublaj çalışmaları, uzman, deneyim ve teknoloji paylaşımı, ortak çekimler, dağıtım ve uluslararası festivallere katılım gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Jüri ve ödül dağılımı

Festival jürisinin başkanlığını Kazakistandan Aydın Sakhman yaptı. Jüri üyeleri arasında Türkmenistan'dan Sahysalyh Bayramov ve Dovletgeldy Khudaberdiyev, Kazakistan'dan Nazira Mukusheva, Azerbaycan'dan Mehriban Zeki ve Merzadig Agazadeh, Özbekistan'dan Umid Iskandarov ve Gulnara Abdurakhmanova, Kırgızistan'dan Argen Adyl Uluu ve Hasan Kydyraliev ile Türkiye'den Ensar Altay ve Ömer Faruk Aksoy yer aldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda belgesel dalında 5 eser, uzun metraj kategorisinde ise 8 eser ödüle layık görüldü. TÜRKSOY Özel Ödülleri de tören kapsamında verildi.

Başlıca ödüller

En İyi Uzun Metraj Film: Kırgızistan'dan "Kara Kızıl Sarı"

En İyi Erkek Oyuncu: Parviz Mammadrzayev

En İyi Kadın Oyuncu: Yulduz Rajabova ve Türkiye'den Mine Doğan

En İyi Senaryo: Taleh Yuzbeyov — "Mümkın"

En İyi Yönetmen: Aruan Anartai — "Joqtau"

Uzun metrajda özel mansiyon: Kırgızistan'dan "Kachkyn"

Jüri özel ödülü (uzun metraj): Türkmenistan'dan "Kitap"

Belgesel birincilik: Kazakistan'dan "Akesıne, menın ata-atamnyn akesıne, onyn atasy üşın pranikter"

Belgesel ikincilik: Azerbaycan'dan "Nargın: Sonuna Kadar Gizemli"

Belgesel üçüncülük: Macaristan'dan "Bartok'un İzinde"

Belgeselde jüri özel ödülleri: Türkiye'den "Koca Dünya" ve Kırgızistan'dan "Boz Ui"

TÜRKSOY Özel Ödülü: Türkiye'den "Göktürklerin Dirilişi" belgeseli

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Ödülü: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kazak oyuncu Samal Yeslyamova

Festival, ödül töreni ve imzalanan işbirliği mutabakatı ile Türk dünyası sinema alanındaki ortak çalışmaları güçlendirmeyi amaçlıyor.

