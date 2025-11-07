Manavgat'ta iş makinası şarampole devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan iş makinası takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan operatör kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ve kaza anı

Kaza, Manavgat'a bağlı Çakış Mahallesi Karakaya mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör İsmail Ö. idaresindeki iş makinası, şantiye alanına dönmek üzere yola çıktığı sırada kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinasının içinde sıkışan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

