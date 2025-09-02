DOLAR
5. Öğretmen Motivasyon Kampı İstanbul'da başladı

İstanbul'da başlayan 5. Öğretmen Motivasyon Kampı, 65 öğretmenin katılımıyla pedagojik atölyeler, söyleşiler ve kültürel gezilerle sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:38
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlim Yayma Vakfı ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 5. Öğretmen Motivasyon Kampı'nın açılışı üniversite yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Açılışta vurgulananlar

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğretmenlerin yoğun bir sürece girdiğini belirterek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Özer, "Toplumda yaşanan pek çok olayda eğitimle ilgili cümle kurulmuş oluyor. Bu cümlelerin altında bir beklenti, bize biçilen bir misyon vardır. Biz o misyonu geliştirmek için her zaman hazır ve nazırız." dedi.

Eğitim sisteminin dijital çağın etkileriyle dönüşüm geçirdiğini söyleyen Özer, sanayi devriminden sonra insanlık tarihinin ikinci büyük kırılmasını yaşadığımızı ve bu dönüşümün eğitim dahil her alanda hissedildiğini ifade etti.

Yeni teknolojilere karşı zaman zaman direnç gösterildiğini aktaran Özer, eğitimin bu dönüşümün bir parçası haline geldiğini ve özellikle Fatih Projesi gibi uygulamalarla dijital araçların sınıf ortamında aktif şekilde kullanıldığını vurguladı.

Program ve katılımcılar

Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı olarak açılış dersini verdi.

Kente yayılmış farklı branşlardan 65 öğretmen'in katıldığı kampta pedagojik formasyon ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli atölye çalışmaları, etkinlikler ve söyleşiler düzenlenecek.

Kamp kapsamında ayrıca İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla geziler de gerçekleştirilecek.

Etkinlik, işbirliği içinde düzenleyen kurumların katkılarıyla öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemeye devam edecek.

