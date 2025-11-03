5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı

5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda gerçekleştirildi

Türk edebiyatının ustalarından Tomris Uyar anısına düzenlenen 5. Tomris Uyar Öykü Günleri, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Beyoğlu'nda edebiyatseverlerle buluştu.

Etkinlik programı ve tarih

1-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlikler, söyleşiler, yazar-okur buluşmaları, atölyeler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yaptı. Program boyunca hem deneyimli hem genç öykücüler bir araya geldi.

Paneller ve konuklar

İlk günün panelinin ardından Müge İplikçi "Edebiyatta Kadın" söyleşisinde okurlarla buluştu. "Öykücüler Tartışıyor" paneline ise Uğraş Abanoz, Öniz Ercan, Gözen Esmer, Murat Özsan ve Aslıhan Duman katıldı.

Beyoğlu Belediyesi'nden mesaj

Yasir Ahıskalı, Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak etkinlikte yaptığı konuşmada: "Edebiyatımızın en kıymetli isimlerinden biri için sizlerle bir aradayız. Öykücülüğümüzün en güçlü kalemlerinden, en özel seslerinden biri olan Tomris Uyar'ı anıyoruz. Kalemine dökülenler, yalınlığın, samimiyetin ve içtenliğin en güzel örneklerinden biri. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak sanatı halkın gündelik hayatına dahil eden, genç ve kadın sanatçılara alan açan bir anlayışla çalışıyoruz. Tomris Uyar Öykü Günleri'ni kelimeler aracılığıyla insan olmanın, birbirimizi anlamanın bir yolu olarak görüyoruz" dedi.

Uyar ailesinin değerlendirmesi

Hayri Turgut Uyar etkinlikle ilgili duygularını şöyle aktardı: "Bu öykü günleri çok güzel. Özellikle annemin öyküye verdiği önem düşünüldüğünde bu odaklı etkinlik olması beni çok mutlu ediyor. Tomris Uyar öyküyü çok ciddiye aldı; üzerine düşündü, denemeler yazdı, Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdi. Bu ödül törenini düzenleyenlere, katılanlara ve seçici kurula teşekkür ediyorum. Beyoğlu Belediyesi'ne de ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

Atölye, müzik ve ödüller

Zeynep Eşin yürütücülüğünde bir "Öykü Atölyesi" düzenlenirken, Ömer Göyce bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Etkinlikte yazar İnci Aral Onur Ödülü ile onurlandırıldı.

Bu yıl Tomris Uyar Öykü Armağanı Ödülü için 400 kişi arasından 10 finalist belirlendi. Finalist olan isimler: Erdem Tezbaşaran, Ergün Doğan, Duygu Aydoğdu, Necati Albayrak, Pelin Ergül, Esra Yüksel, Alihan Demir, Murat Sipahioğlu, Duygu Özsüphandağ ve Yasman Sevda Eren.

Finalistlerden Necati Albayrak, bu yılın ödülünün sahibi oldu. Necati Albayrak'ın konuşmasının ardından program sona erdi.

ETKİNLİĞİN GENEL GÖRÜNÜMÜ