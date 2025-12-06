500 Bin Sosyal Konuta 5 Milyon 440 Bin Başvuru — Kuralar 29 Aralık’ta

500 Bin Sosyal Konuta 5 Milyon 440 Bin Başvuru

Kurum: İlk kuralar 29 Aralık’ta çekilecek, yapım hızlı başlayacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım tarihinde başvuruları başlayan 500 bin sosyal konut projesine şu ana kadar 5 milyon 440 bin vatandaşın başvurduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. İlk olarak Antakya kent merkezinde bulunan Emek ve Aksaray Mahalleleri'nde incelemelerde bulunan Kurum, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Depremin ilk anından itibaren; şehrimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği yürütüyoruz. Hamdolsun, ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde bugün; 11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman’da, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci konutu, hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşamıştık. İnşallah bu ay sonunda Hatay’da; 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacak; buradaki sözlerimizi tamamen yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık’ta; Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son anahtar teslim törenimizi büyük bir gurur ve huzurla yapacağız. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde; yılsonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzun çok daha fazlasını sahiplerine kavuşturacağız"

"Bildiğiniz gibi; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Yüzyılın Konut Projesi ile 500 Bin Sosyal Konut Projemizi hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, devletine, hükümetine, liderine güvendi ve 10 Kasım’da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay’ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne’de 6800, Hassa’da 1500, İskenderun’da 1354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız. İnşallah sosyal konutlarımızla da Hatay’ımızda ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza huzurlu yuvalar kazandıracağız"

Bakan Kurum, açıklamalarında yıl sonu hedefleri ve deprem bölgesine öncelik verilmesi konusundaki kararlılığı bir kez daha vurguladı.

