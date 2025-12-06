Gaziantep’te Yolcu Otobüsü Motorunda Yangın — Yolcular Tahliye Edildi

Nurdağı, TAG Otoyolu'nda panik yaşandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, zamanında tahliye faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, H.O. (49) idaresindeki 48 NK 115 plakalı otobüs, İstanbul’dan Diyarbakır’a sefer halinde iken motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.

Yolcuların tahliyesinin ardından otobüsün motor bölümü alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

