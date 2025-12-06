10 Ocak'ta Basın Ormanı: Her Kuruluşa 100 Fidan

Öz Orman İş ve Muhabirler Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İHA dahil basın kuruluşları adına 100'er fidanla 'Basın İşçileri Hatıra Ormanı' kuracak.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 17:26
10 Ocak'ta Basın İşçileri Hatıra Ormanı Kuruluyor

Öz Orman İş ve Muhabirler Derneği arasında protokol Ankara'da imzalandı

Ankara'da bir otelde düzenlenen törende, HAK-İŞ'e bağlı Öz Orman İş Sendikası ile Muhabirler Derneği arasında Basın İşçileri Hatıra Ormanı protokolü imzalandı.

İmzalanan protokole göre 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın da bulunduğu pek çok basın kuruluşu adına 100'er fidan dikilerek bir basın ormanı oluşturulacak.

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan protokol töreninde, 'Diktiğimiz her fidan birlik, dayanışma olarak geri dönsün. Ormanın kıymetini bilen meslek grubuyuz. Hatıra ormanı bizim için çevre projesinden daha çok mesleğimizin geleceğine dikilmiş bir nişanedir' dedi.

Proje, hem çevresel katkı sağlamayı hem de basın çalışanları arasında dayanışma ve hatıra bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

