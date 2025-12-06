Çarşamba'da SAMKART Dönemi Başlıyor — 8 Aralık'ta

Çarşamba'da 'SAMKART' Dönemi Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) projesi kapsamında, Çarşamba özel halk otobüslerinde SAMKART dönemi 8 Aralık Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Başvuru ve hizmet noktası

Geçiş sürecini vatandaşlar için kolaylaştırmak amacıyla 08–12 Aralık 2025 tarihleri arasında, Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Dernek binası önünde 'SAMKART Başvuru Noktası' kurulacak.

Başvuru noktasında; Kişiselleştirilmiş (Ücretsiz, İndirimli vb.) SAMKART başvuruları, SAMKART satış işlemleri, SAMKART bakiye yüklemeleri yapılabilecek.

Vatandaşlar ayrıca ilçe genelindeki yetkili bayilerden TAM SAMKART temin edebilecek ve kartlarına dolum gerçekleştirebilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve beklentileri karşılayabilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla SATUS projesinin ilk etabını Çarşamba’da hayata geçirdiklerini, diğer ilçelerde de çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden bilgi edinebilecek.

