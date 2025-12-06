Batman'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:56
Kaza, Batı Çevre Yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkiinde gerçekleşti

Batman Batı Çevre Yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

