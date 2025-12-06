Karacasu’da Öğrenciler İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Tiyatroyla Buluştu

Karacasu Kaymakamlığı'nın 'İlçemizde Tiyatro Bilmeyen Kalmasın' projesiyle öğrenciler, İzmir Devlet Tiyatrosu’ndaki oyunu izleyerek kültür ve sanatla buluştu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 17:07
Karacasu’da Öğrenciler İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Tiyatroyla Buluştu

Karacasu’da Öğrenciler İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Tiyatroyla Buluştu

Kaymakamlık projesiyle kültür ve sanatın içinde bir gün

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen ’İlçemizde Tiyatro Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu izleyerek kültür ve sanatla iç içe bir gün geçirdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte katıldı. Katılımcılar, sahne sanatlarını yakından tanıma ve canlı tiyatro deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Projenin amacı; çocukların ve gençlerin kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak, sanatsal farkındalıklarını güçlendirmek ve tiyatro kültürünü yaygınlaştırmaktır. Karacasu Kaymakamlığı, projenin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle sürdürüleceğini bildirdi.

Kaymakamlığın açıklaması:

Kaymakamlığımız koordinesinde, öğrencilerimizin kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmek; çocuklarımızın sanatsal farkındalığını artırmak ve tiyatro kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen ’İlçemizde Tiyatro Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu izledi.

KARACASU KAYMAKAMLIĞI КОORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN “İLÇEMİZDE TİYATRO BİLMEYEN KALMASIN” PROJESİ...

KARACASU KAYMAKAMLIĞI КОORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN “İLÇEMİZDE TİYATRO BİLMEYEN KALMASIN” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, İZMİR DEVLET TİYATROSU’NDA SAHNELENEN OYUNU İZLEYEREK KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRDİ.

KARACASU KAYMAKAMLIĞI КОORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN “İLÇEMİZDE TİYATRO BİLMEYEN KALMASIN” PROJESİ...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi