Karacasu’da Öğrenciler İzmir Devlet Tiyatrosu’nda Tiyatroyla Buluştu

Kaymakamlık projesiyle kültür ve sanatın içinde bir gün

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen ’İlçemizde Tiyatro Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu izleyerek kültür ve sanatla iç içe bir gün geçirdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte katıldı. Katılımcılar, sahne sanatlarını yakından tanıma ve canlı tiyatro deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Projenin amacı; çocukların ve gençlerin kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak, sanatsal farkındalıklarını güçlendirmek ve tiyatro kültürünü yaygınlaştırmaktır. Karacasu Kaymakamlığı, projenin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle sürdürüleceğini bildirdi.

Kaymakamlığın açıklaması:

Kaymakamlığımız koordinesinde, öğrencilerimizin kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmek; çocuklarımızın sanatsal farkındalığını artırmak ve tiyatro kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen ’İlçemizde Tiyatro Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu izledi.

KARACASU KAYMAKAMLIĞI КОORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN “İLÇEMİZDE TİYATRO BİLMEYEN KALMASIN” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER, İZMİR DEVLET TİYATROSU’NDA SAHNELENEN OYUNU İZLEYEREK KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRDİ.