Hatay'da Fırtına: Çatısı Uçan Evde Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Hatay'da fırtına sonucu çatısı uçan ve kapısıyla kapanan evde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:41
Hatay'da fırtına çatıyı uçurdu, 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Arsuz ve İskenderun'da fırtına hayatı etkiledi

Meteorolojini şiddetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın Akdeniz kıyısındaki ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yaşanan şiddetli fırtına, bazı yerlerde ciddi olumsuzluklara yol açtı. Özellikle Arsuz ilçesindeki Arpaderesi Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu ve giriş kapısını kapatarak içeridekilerin dışarı çıkmasını engelledi.

Evde mahsur kalan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, hızlı ve koordineli bir çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucu 3 vatandaş güvenli şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle rahat nefes aldı. Olayla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

