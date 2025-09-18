52 AB Parlamenteri: İsrail Eurovision'dan İhraç Edilsin

15 ülkeden 52 Avrupa parlamenteri, EBU'ya mektup göndererek İsrail'in 2026 Eurovision'dan ihraç edilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:12
52 AB Parlamenteri: İsrail Eurovision'dan İhraç Edilsin

52 AB parlamenteri İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini talep etti

Avrupa Birliği'nden (AB) 15 ülkenin 52 Avrupa parlamenteri, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) bir mektup göndererek, gelecek yıl İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini talep etti.

Mektubun arka planı ve gerekçesi

Talep, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine tepki olarak ortaya çıkan ve İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ile son olarak İspanya'nın yarışmaya katılmayacağını açıklamasının ardından geldi. Parlamenterler, EBU'ya iletilen mektupta, 2022'de Rusya'ya uygulanan muamelenin benzerinin İsrail için de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Mektupta, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'e yönelik Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları ve soykırım iddialarıyla ilgili soruşturmasının sürdüğü hatırlatılarak, bu koşullar altında İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilmemesi gerektiği savunuldu.

Parlamenterlerin uyarısı

Avrupa parlamenterleri, mektupta İsrail'in yarışmada yer almasının AB'nin ilke ve değerleriyle bağdaşmadığını ve bunun aynı zamanda soykırımın aklanmasına eşdeğer olacağı konusunda uyardı.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan: İsrail Eleştirisi ve Uluslararası Baskı Artıyor
5
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
6
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
7
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)