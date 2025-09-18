52 AB Parlamenteri: İsrail Eurovision'dan İhraç Edilsin

52 AB parlamenteri İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini talep etti

Avrupa Birliği'nden (AB) 15 ülkenin 52 Avrupa parlamenteri, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) bir mektup göndererek, gelecek yıl İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini talep etti.

Mektubun arka planı ve gerekçesi

Talep, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine tepki olarak ortaya çıkan ve İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ile son olarak İspanya'nın yarışmaya katılmayacağını açıklamasının ardından geldi. Parlamenterler, EBU'ya iletilen mektupta, 2022'de Rusya'ya uygulanan muamelenin benzerinin İsrail için de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Mektupta, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'e yönelik Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları ve soykırım iddialarıyla ilgili soruşturmasının sürdüğü hatırlatılarak, bu koşullar altında İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilmemesi gerektiği savunuldu.

Parlamenterlerin uyarısı

Avrupa parlamenterleri, mektupta İsrail'in yarışmada yer almasının AB'nin ilke ve değerleriyle bağdaşmadığını ve bunun aynı zamanda soykırımın aklanmasına eşdeğer olacağı konusunda uyardı.