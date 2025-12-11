Diyarbakır'dan 80 Kişilik Umre Kafilesi Yurda Döndü

Duygu dolu karşılama Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleşti

10 Kasım’da Diyarbakır’dan umreye giden 80 kişilik kafile, bugün yurda döndü. Diyarbakır Havalimanında aileleri ve akrabaları tarafından karşılanan umreciler, duygu dolu anlar yaşadı.

Çermikli 72 yaşındaki Hasan Yıldırım, hayatında ilk defa kutsal topraklara gittiğini belirterek ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ve İslam’ın doğduğu ve yayıldığı beldeleri gözleriyle görme imkanı bulduğunu söyledi.

Yıldırım, gitmeyen herkese o güzel beldeleri ziyaret edip görmelerini tavsiye etti.

