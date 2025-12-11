DOLAR
Diyarbakır'dan 80 Kişilik Umre Kafilesi Yurda Döndü

10 Kasım’da umreye giden 80 kişilik kafile Diyarbakır Havalimanı'nda duygusal bir karşılamayla yurda döndü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:41
Duygu dolu karşılama Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleşti

10 Kasım’da Diyarbakır’dan umreye giden 80 kişilik kafile, bugün yurda döndü. Diyarbakır Havalimanında aileleri ve akrabaları tarafından karşılanan umreciler, duygu dolu anlar yaşadı.

Çermikli 72 yaşındaki Hasan Yıldırım, hayatında ilk defa kutsal topraklara gittiğini belirterek ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ve İslam’ın doğduğu ve yayıldığı beldeleri gözleriyle görme imkanı bulduğunu söyledi.

Yıldırım, gitmeyen herkese o güzel beldeleri ziyaret edip görmelerini tavsiye etti.

