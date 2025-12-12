Elazığ'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da odunluk deposunda yangın kontrol altına alındı

Yemişlik Mahallesi'nde müdahale

Elazığ'ın Yemişlik Mahallesi Sipahi Sokak'ta bulunan bir odunluk deposunda, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangın yerinde inceleme yaptı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

