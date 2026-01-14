55 Yaşında Biyologluğu Bıraktı: Rezzan Türkoğlu 'Solo Düet' ile Tiyatro Sahnesinde

Kariyerini bırakarak hayallerinin peşinden koştu

Rezzan Türkoğlu (55), Kartal'da 28 yıldır biyolog olarak çalıştıktan sonra hayatının yönünü değiştirdi. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Türkoğlu, başarılı bir kariyerin ardından mesleğini bırakıp tiyatroya yöneldi.

Kartal’da yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Türkoğlu, uzun yılların getirdiği alışkanlıkları geride bırakarak sanatın peşine düştü. Gece gündüz eğitim alan ve sahneye hazırlanan Türkoğlu, kısa sürede tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

"Hayallerime koştum"

Türkoğlu kararını ve çevresinden gelen tepkileri şöyle anlattı: "Hayallerime koştum". İşten ayrılırken müdürünün "Yapma, aç kalırsın" dediğini, bazı arkadaşlarının "Bu saatten sonra olmaz" ve bazılarının da durumu "cahil cesareti" diye yorumladığını söyledi. Buna rağmen hiçbirini dinlemediğini vurguladı.

Eşi ve kızından büyük destek gördüğünü belirten Türkoğlu, tiyatro eğitimi alırken aynı zamanda müzikle olan ilişkisini avantaja çevirdiğini söyledi. "Müzik aletleriyle aram iyiydi" diyen Türkoğlu, gitar ve yan flüt dersleri vererek gelir elde ettiğini ve kısa sürede sahneye çıkmayı başardığını aktardı. Oyunlarda küçük roller alarak hızla ilerlediğini, yaşından dolayı zorluklar yaşasa da sevdiği için bunların üstesinden geldiğini ifade etti.

"Solo Düet" ile hayalini gerçekleştirdi

En büyük hayalinin tek kişilik bir oyunla sahneye çıkmak olduğunu söyleyen Türkoğlu, çalışmalarının ve uykusuz gecelerinin karşılığını aldığını belirtti. Hocalarının onayıyla "Solo Düet" isimli tek kişilik oyununu sergileyen Türkoğlu, bu deneyimi "Hayatımın en heyecanlı ve mutlu anıydı" sözleriyle özetledi. Oyununu izlemeye sevenlerinin yanı sıra kendisinin başaramayacağını düşünen bazı arkadaşlarının da geldiğini, onların da izlerken gurur duymuş olabileceklerine inandığını söyledi.

Türkoğlu, bundan sonra tiyatro oyunlarında ve dizilerde sıkça karşılaşılan bir oyuncu olacağını da sözlerine ekledi.

