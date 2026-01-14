Bayındır'da Afet Hazırlığı Değerlendirildi: TAMP Çalışmaları

Bayındır'da Afete Hazırlık Değerlendirmesi

Bayındır Kaymakamlığı koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan Bayındır Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede afetlere hazırlık çalışmaları, mevcut planlamalar ve hedeflenen uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Yetkililerin açıklamaları

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İstanbul Büyükçekmece’de uzun yıllardır başarıyla uygulanan afet yönetimi modellerinin örnek alındığını, bu uygulamaların İzmir’e uyarlandığını ve bir kısmının geliştirilerek hayata geçirildiğini belirtti. Çorumluoğlu, daha önce Aydın ve Bayındır’da gerçekleştirilen tatbikatlar arasında Bayındır’daki çalışmanın daha fazla ses getirdiğini; özellikle helikopterli kurtarma tatbikatının görselleriyle dikkat çektiğini söyledi. Çalışmaların devam edeceğini ve Mayıs ayına kadar Bayındır’a yeniden gelineceğini ifade etti.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, ilçede afetlere yönelik önemli bir hazırlık sürecinin yürütüldüğünü; 23 afet grubunun oluşturulduğunu, sekretaryaların hazır hale getirildiğini ve ana destek çözüm ortaklarının belirlendiğini aktardı. Mete, Ankara’da katıldıkları programlarda İzmir’in 30 ilçesiyle birlikte afet planlarını tamamlamış öncü iller arasında gösterildiğini vurguladı. Bugünkü toplantının ilçe afet müdahale planının eksiklerinin görülmesi ve nihai hale yaklaştırılması açısından önemli olduğunu söyledi ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma kararlılığını yineledi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, geçmiş afetlerde muhtarlar ve daire amirlerinin sahada aktif şekilde görev aldığını hatırlatarak, bundan sonra da Valilik öncülüğünde tüm kurumlarla birlikte hareket edileceğini belirtti. İlçenin bir fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Sakarsu, muhtemel deprem ve diğer afetlere en hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için bu tür toplantı ve hazırlık çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sonuç

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Bayındır’ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefiyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

