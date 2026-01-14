Bayındır'da Afet Hazırlığı Değerlendirildi: TAMP Çalışmaları

Bayındır Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen TAMP değerlendirme toplantısında ilçenin afet hazırlıkları, 23 afet grubu ve plan eksikleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 16:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 16:06
Bayındır'da Afet Hazırlığı Değerlendirildi: TAMP Çalışmaları

Bayındır'da Afete Hazırlık Değerlendirmesi

Bayındır Kaymakamlığı koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan Bayındır Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede afetlere hazırlık çalışmaları, mevcut planlamalar ve hedeflenen uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Yetkililerin açıklamaları

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İstanbul Büyükçekmece’de uzun yıllardır başarıyla uygulanan afet yönetimi modellerinin örnek alındığını, bu uygulamaların İzmir’e uyarlandığını ve bir kısmının geliştirilerek hayata geçirildiğini belirtti. Çorumluoğlu, daha önce Aydın ve Bayındır’da gerçekleştirilen tatbikatlar arasında Bayındır’daki çalışmanın daha fazla ses getirdiğini; özellikle helikopterli kurtarma tatbikatının görselleriyle dikkat çektiğini söyledi. Çalışmaların devam edeceğini ve Mayıs ayına kadar Bayındır’a yeniden gelineceğini ifade etti.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, ilçede afetlere yönelik önemli bir hazırlık sürecinin yürütüldüğünü; 23 afet grubunun oluşturulduğunu, sekretaryaların hazır hale getirildiğini ve ana destek çözüm ortaklarının belirlendiğini aktardı. Mete, Ankara’da katıldıkları programlarda İzmir’in 30 ilçesiyle birlikte afet planlarını tamamlamış öncü iller arasında gösterildiğini vurguladı. Bugünkü toplantının ilçe afet müdahale planının eksiklerinin görülmesi ve nihai hale yaklaştırılması açısından önemli olduğunu söyledi ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma kararlılığını yineledi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, geçmiş afetlerde muhtarlar ve daire amirlerinin sahada aktif şekilde görev aldığını hatırlatarak, bundan sonra da Valilik öncülüğünde tüm kurumlarla birlikte hareket edileceğini belirtti. İlçenin bir fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Sakarsu, muhtemel deprem ve diğer afetlere en hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için bu tür toplantı ve hazırlık çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sonuç

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Bayındır’ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefiyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

BAYINDIR KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE, TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA OLUŞTURULAN...

BAYINDIR KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE, TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA OLUŞTURULAN BAYINDIR ÇALIŞMA GRUBU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BAYINDIR KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE, TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA OLUŞTURULAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Protokolünden Miraç Kandili Mesajları
2
Elazığ’da 45 Yaşındaki Hasta 50 Dakikalık Kalp Masajıyla Hayata Döndü
3
Bayındır'da Afet Hazırlığı Değerlendirildi: TAMP Çalışmaları
4
B-Reçete Sistemi Muğla'da Tanıtıldı: Pilot Ocak 2026'da Başladı
5
Kayseri'de 2026 İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında
6
Aydın'da 2026'nın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı — 2025 Yatırımları Değerlendirildi
7
Kumar Bağımlılığında Alarm: İlk Oynama Yaşının yüzde 34’ü 18 Yaşın Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları