Kayseri'de 2026 İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında

Kayseri'de 2026 Yılı İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Kayseri'de 2026 Yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1’inci Toplantısı, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Gündem: Yatırımlar ve Kurumlararası Koordinasyon

Toplantıda, Kayseri genelinde devam eden yatırımlar ile 2026 yılı içerisinde planlanan proje ve çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yatırımların etkin ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek, yatırımların zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin titizlikle takip edileceğini ifade etti.

Toplantı, kurum temsilcilerinin sunumları ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

