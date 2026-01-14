Kayseri Protokolünden Miraç Kandili Mesajları

Kayseri protokol üyeleri, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladıkları tebrik mesajlarında birlik, beraberlik, dua ve barış vurgusu yaptı.

Dr. Memduh Büyükkılıç - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Başkan Büyükkılıç, Miraç Kandili'nin üç aylar içindeki özel günlerden biri olduğunu belirterek toplumun bu geceyi birlik ve beraberlik içinde idrak etmesinin önemine dikkat çekti.

"Mübarek Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da semaya yükseldiği olayın gecesi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah’ın hikmetidir. Öyle olunca eller de semaya açılmalı, yüce Allah’tan birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ülkemizin barışı, refahı, huzuru temenni edilmeli, tövbede bulunulmalı ve esenlik ile mutluluk temennisinde bulunulmalıdır. Böylesine özel ve müstesna gün, tam da bu duaların yapılması için münasiptir"

"Dinimiz İslam’ın direği olan namaz bu mübarek gecede Müslümanlara emrolundu. Günde 5 vakit Allah’ın huzuruna duran Müslüman için büyük bir lütuf olan ve fırsat hükmündeki namaz ve Miraç, umarım Müslümanların da tüm insanlığın da kurtuluşuna vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, nicelerini daha idrak etmeyi temenni ediyorum"

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu - Melikgazi Belediye Başkanı

Palancıoğlu, Miraç'ın sadece bir gece değil, her müminin iç dünyasında yükseliş ve arınma vesilesi olduğunu söyledi.

"Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükseldiği hikmet dolu gecedir"

"Miraç, sadece bir gece değil, aynı zamanda her müminin iç dünyasında bir yükseliş, bir arınma ve tazelenme vesilesidir. Bu bilinçle idrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz mübarek gecelerden biridir. Ellerimizi semaya açtığımız, lütuf ve ikramlarla dolu olan bu gecede miracın huzuru ile manevi dünyamızı aydınlatmasını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik eder, Miraç Kandili’nin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim"

Ahmet Çolakbayrakdar - Kocasinan Belediye Başkanı

Çolakbayrakdar, Miraç Gecesi'nin derin manevi anlam taşıdığını ve ibadet ile duaların bu gece büyük önem arz ettiğini belirtti.

"Peygamber Efendimiz’in, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği bu mübarek gece olan Miraç Kandili’nin, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Miraç Gecesi; sabrın, teslimiyetin, umudun ve kulluğun en yüce mertebeye ulaştığı müstesna bir gecedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, İslam âlemi için birlik, beraberlik ve kardeşlik her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir. Bu vesileyle dualarımızı yalnızca kendimiz için değil; ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin bütün insanlığa rahmet, huzur ve esenlik getirmesini diliyor; aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Mehmet Yalçın - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı

OSB Başkanı Yalçın, Miraç'ın Peygamber'in ulvi yükselişinin insanlığa ilanı olduğunu ve gecenin rahmet ile lütuf getirmesini diledi.

"Peygamber Efendimiz (SAV)’in, Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa’ya getirilip ardından da Sidretü’l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden Miraç, Rabb’imizin sonsuzluğuna yapılan en görkemli şahitliktir."

"Peygamberin şahsında insanlığa sunulmuş bu ulvi yükselişin sonunda müjdelerle dönen Peygamber Efendimiz (SAV), tüm inananlara verilebilecek olan en kıymetli hediyeleri vermiştir. Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan bu gecenin insanlık için huzur, barış ve kurtuluşa vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek gecede yapılan duaların, milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru için vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, sanayicilerimizin, hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslâm aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum."

Recep Bağlamış - Kayseri Ticaret Borsası Başkanı

Bağlamış, kandil gecelerinin gönülleri arındırdığını ve paylaşma ile yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

"Millet olarak manevi dünyamızda derin izler bırakan kandil geceleri; gönüllerimizin arındığı, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği mübarek zamanlardır. Bu özel gecelerin; kırgınlıkların geride bırakılmasına, toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Yarın idrak edeceğimiz anlamlı gecede dualarımızın kabul olmasını, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Fatih Erkan - HAGİAD Başkanı

HAGİAD Başkanı Erkan, Miraç Kandili'nin Allah’ın rahmet ve kudretini idrak etmek için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

"Miraç Kandili; Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) şahsında insanlığa açılan büyük bir ufku, Allah’ın rahmetini ve kudretini idrak ettiğimiz müstesna bir gecedir. Manevi değerlerin korunmasının her geçen gün daha da önem kazandığı bir dönemde; birlik, kardeşlik, merhamet ve paylaşma duygularımızı diri tutmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu mübarek gecenin; başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminine hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor; Kayserili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum"

Prof. Dr. Fatih Altun - Erciyes Üniversitesi Rektörü

Rektör Altun, üç ayların manevi değerine dikkat çekerek, Miraç Gecesi'nde kırgınlıkların giderilmesi ve mazlum coğrafyalar için dualar edilmesi çağrısında bulundu.

"Mübarek üç ayların içinde yer aldığımız şu günlerde Miraç Kandili’ne ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Kandiller, gönüllerimizi aydınlatan, manevi değerlerimizin güç kazanmasına vesile olan müstesna günlerdir... Ellerimizi semaya açtığımız bu önemli gecede kırgınlıkları bertaraf ederek, sevginin, hoşgörünün, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine özen göstermeliyiz. Bu anlamlı gecede bizler, Gazze başta olmak üzere, mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarının biran evvel son bulması ve yeryüzünde barış ile insanlığın hâkim olması için dualarımızda yer vermeyi de unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Miraç Kandili’nin başta akademik ile idari personelimize, öğrencilerimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Miraç Kandili’nizi tebrik ediyorum."

Durmuş Ayvaz - Kayseri İl Müftüsü

Müftü Ayvaz, mesajında Miraç'ın manevi yükselişin simgesi olduğunu anlattı ve özel olarak 15 Ocak 2026 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece ile Recep ayının 27. ifadesini vurguladı.

"15 Ocak 2026 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece, Peygamberimizin (s.a.s.) ihsan ve ikram dolu bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç gecesini yeniden idrak edeceğiz. Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşen İsra ve Miraç; Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya kadar uzanan ve içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran manevi bir yolculuktur. Miraç, bir yükseliştir. Fiziğin metafiziğe, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah’a yükselişidir... Peygamber Efendimiz (s.a.s.), miraçtan üç büyük hediye ile dönmüştür: Birincisi gözümün nuru, müminlerin miracı dediği namaz; ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti; üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği müjdesidir."

Ayvaz, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik dileğinde bulundu.

