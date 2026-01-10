Kocaeli Tarım Akademisi’nde 16-55 Yaş Aday Çiftçi Eğitimleri

Kocaeli Tarım Akademisi, Aday Çiftçilere Yeni Soluk Getiriyor

Kocaeli’de Tarım Akademisi ile tarıma nitelikli bir yaklaşım kazandırılıyor. Gençler ve kadınlar için hazırlanan programlarda katılımcılar, modern tarım tekniklerini hem teoride hem de sahada öğrenme fırsatı buluyor.

Uygulamalı Eğitimle Üretici Yetiştiriliyor

Projede öne çıkan branşlar arasında "Aday Çiftçi Eğitimi" ve "Mantar Yetiştiriciliği" bulunuyor. Kursiyerler, sektörün başarılı temsilcileriyle bir araya gelerek gerçek hayattan örnekler alıyor. Kurs başlangıcında dikilen kıvırcık fidelerle ilgilenme, gübreleme, ilaçlama ve yabancı otla mücadele gibi uygulamalar, alanında uzman personel eşliğinde bizzat öğrenciler tarafından yapılıyor. Bu model, teorik bilginin sahada pekişmesini sağlıyor.

Mezunlara Büyükşehir Desteği

Tarım Akademisi ayrıca arı yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği ve üzümsü meyve yetiştiriciliği gibi farklı branşlarda da eğitimler düzenliyor. Eğitimler, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesi’ndeki modern sera ve bahçe alanlarında sürdürülüyor. Mezun olan kursiyerler, belediyenin tarım desteklerinden (fide, tohum, gübre gibi) öncelikli ve artırılmış oranlarda yararlanma hakkı elde ediyor.

Başvuru Şartları ve Kayıt

Gelecekte farklı branşlarda yeni eğitimlerin açılması planlanıyor. Tarım Akademisi’ne katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini www.istihdamakademileri.com adresi üzerinden gerçekleştirebilir. Aday çiftçi eğitimi için 16-55 yaş aralığı şartı aranırken, diğer branşlara çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan herkes başvurabiliyor.

KOCAELİ’DE TARIM AKADEMİSİ İLE TARIMA YENİ BİR SOLUK GETİRİLİYOR. GENÇLER VE KADINLAR İÇİN HAZIRLANAN TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ ÜRETİCİLER YETİŞTİRİLİRKEN, KATILIMCILAR MODERN TARIM TEKNİKLERİNİ SAHADA ÖĞRENME İMKÂNI BULUYOR.