Kocaeli Tarım Akademisi’nde 16-55 Yaş Aday Çiftçi Eğitimleri

Kocaeli Tarım Akademisi, 16-55 yaş arası aday çiftçilere teorik ve uygulamalı eğitim veriyor; mezunlar belediyenin tarım desteklerinden öncelikli faydalanıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:49
Kocaeli Tarım Akademisi’nde 16-55 Yaş Aday Çiftçi Eğitimleri

Kocaeli Tarım Akademisi, Aday Çiftçilere Yeni Soluk Getiriyor

Kocaeli’de Tarım Akademisi ile tarıma nitelikli bir yaklaşım kazandırılıyor. Gençler ve kadınlar için hazırlanan programlarda katılımcılar, modern tarım tekniklerini hem teoride hem de sahada öğrenme fırsatı buluyor.

Uygulamalı Eğitimle Üretici Yetiştiriliyor

Projede öne çıkan branşlar arasında "Aday Çiftçi Eğitimi" ve "Mantar Yetiştiriciliği" bulunuyor. Kursiyerler, sektörün başarılı temsilcileriyle bir araya gelerek gerçek hayattan örnekler alıyor. Kurs başlangıcında dikilen kıvırcık fidelerle ilgilenme, gübreleme, ilaçlama ve yabancı otla mücadele gibi uygulamalar, alanında uzman personel eşliğinde bizzat öğrenciler tarafından yapılıyor. Bu model, teorik bilginin sahada pekişmesini sağlıyor.

Mezunlara Büyükşehir Desteği

Tarım Akademisi ayrıca arı yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği ve üzümsü meyve yetiştiriciliği gibi farklı branşlarda da eğitimler düzenliyor. Eğitimler, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arslanbey Yerleşkesi’ndeki modern sera ve bahçe alanlarında sürdürülüyor. Mezun olan kursiyerler, belediyenin tarım desteklerinden (fide, tohum, gübre gibi) öncelikli ve artırılmış oranlarda yararlanma hakkı elde ediyor.

Başvuru Şartları ve Kayıt

Gelecekte farklı branşlarda yeni eğitimlerin açılması planlanıyor. Tarım Akademisi’ne katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini www.istihdamakademileri.com adresi üzerinden gerçekleştirebilir. Aday çiftçi eğitimi için 16-55 yaş aralığı şartı aranırken, diğer branşlara çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan herkes başvurabiliyor.

KOCAELİ’DE TARIM AKADEMİSİ İLE TARIMA YENİ BİR SOLUK GETİRİLİYOR. GENÇLER VE KADINLAR İÇİN...

KOCAELİ’DE TARIM AKADEMİSİ İLE TARIMA YENİ BİR SOLUK GETİRİLİYOR. GENÇLER VE KADINLAR İÇİN HAZIRLANAN TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERLE NİTELİKLİ ÜRETİCİLER YETİŞTİRİLİRKEN, KATILIMCILAR MODERN TARIM TEKNİKLERİNİ SAHADA ÖĞRENME İMKÂNI BULUYOR.

KOCAELİ’DE TARIM AKADEMİSİ İLE TARIMA YENİ BİR SOLUK GETİRİLİYOR. GENÇLER VE KADINLAR İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin’den Sudan’a 6. İyilik Gemisi RO QUEEN Uğurlandı
2
Köşk’ün 40 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor
3
Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek
4
Bayrampaşa'da 10 yaşındaki Ahmet Hacı İbrahim ambulans için trafiği durdurdu
5
Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 10 Ocak'ta Gazetecilere Veda ve Teşekkür
6
Mavi Objektif TV'nin Yeni Ofisi Kayseri'de Açıldı
7
Evrensel Diş Polikliniği Beytepe Şubesi Açıldı — Baran'dan 'Sağlık Turizmi' Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları