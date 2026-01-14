B-Reçete Sistemi Muğla'da Tanıtıldı: Pilot Ocak 2026'da Başladı

B-Reçete Sistemi Muğla’da tanıtıldı; pilot uygulama Ocak 2026’da başladı. Sistemle zirai ilaç kullanımı elektronik ortamda izlenecek, 1 Temmuz 2026’da yaygınlaşacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:59
B-Reçete Sistemi Muğla'da Tanıtıldı: Pilot Ocak 2026'da Başladı

B-Reçete Sistemi Muğla'da Tanıtıldı

Tarım paydaşlarına kapsamlı bilgilendirme toplantısı

Bitki koruma ürünlerinin doğru, kontrollü ve izlenebilir kullanımını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek B-Reçete Sistemi hakkında ziraî ilaç bayileri, reçete yazma yetkilileri ve sektör paydaşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı Muğla’da düzenlendi.

Toplantı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi B Salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla’nın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı ve B-Reçete Sisteminin Ocak 2026 itibarıyla pilot uygulama kapsamında hayata geçirildiğini açıkladı.

Baydar, sistemin amaçlarını şu ifadelerle özetledi: bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanımının önlenmesi, pestisit kalıntılarının azaltılması, çevre ve insan sağlığının korunması ve denetim etkinliğinin artırılması. Ayrıca, mevcut kayıt ve izleme uygulamalarının elektronik ortama taşınarak ürün ve parsel bazlı izlenebilirliğin sağlanacağını belirtti.

Çevre duyarlılığına da değinen Baydar, il genelinde yürütülen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı projesi ile çevreye yönelik sorumluluğun somut adımlarla ortaya konduğunu söyledi ve "Temiz su, temiz toprak ve temiz çevre hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu toplantının, B-REÇETE Sisteminin doğru anlaşılması ve sahada etkin uygulanması açısından faydalı olacağına inanıyor, katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bakanlık yetkilisi: Sistem Türkiye için bir ilk

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram ise zirai mücadele gerekliliğine dikkat çekerek, yanlış yönetimin üretim kayıpları ve insan, çevre ile hayvan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Bayram, B-Reçete sisteminin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, "Bayiden üreticiye, reçete yazandan il ve ilçe müdürlüklerine kadar herkes bu sistemin bir paydaşıdır. Sistem sayesinde hangi tarlada, hangi ürüne, ne kadar bitki koruma ürünü kullanıldığı il, ilçe ve parsel bazında izlenebilecektir" şeklinde konuştu.

Bayram ayrıca sistemin 4 pilot ilde 5 etken madde ile uygulanmaya başlandığını ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm illerde hayata geçirileceğini söyledi. Sistemle birlikte zirai ilaçların üretimi, satışı ve uygulaması elektronik ortamda kayıt altına alınarak izlenecek ve bunun hatalı/aşırı kullanım ile pestisit kalıntılarının azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

B-REÇETE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MUĞLA’DA DÜZENLENDİ

B-REÇETE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MUĞLA’DA DÜZENLENDİ

B-REÇETE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MUĞLA’DA DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Protokolünden Miraç Kandili Mesajları
2
Elazığ’da 45 Yaşındaki Hasta 50 Dakikalık Kalp Masajıyla Hayata Döndü
3
Bayındır'da Afet Hazırlığı Değerlendirildi: TAMP Çalışmaları
4
B-Reçete Sistemi Muğla'da Tanıtıldı: Pilot Ocak 2026'da Başladı
5
Kayseri'de 2026 İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında
6
Aydın'da 2026'nın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı — 2025 Yatırımları Değerlendirildi
7
Kumar Bağımlılığında Alarm: İlk Oynama Yaşının yüzde 34’ü 18 Yaşın Altında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları