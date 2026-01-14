B-Reçete Sistemi Muğla'da Tanıtıldı: Pilot Ocak 2026'da Başladı

B-Reçete Sistemi Muğla'da Tanıtıldı

Tarım paydaşlarına kapsamlı bilgilendirme toplantısı

Bitki koruma ürünlerinin doğru, kontrollü ve izlenebilir kullanımını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek B-Reçete Sistemi hakkında ziraî ilaç bayileri, reçete yazma yetkilileri ve sektör paydaşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı Muğla’da düzenlendi.

Toplantı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi B Salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla’nın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı ve B-Reçete Sisteminin Ocak 2026 itibarıyla pilot uygulama kapsamında hayata geçirildiğini açıkladı.

Baydar, sistemin amaçlarını şu ifadelerle özetledi: bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanımının önlenmesi, pestisit kalıntılarının azaltılması, çevre ve insan sağlığının korunması ve denetim etkinliğinin artırılması. Ayrıca, mevcut kayıt ve izleme uygulamalarının elektronik ortama taşınarak ürün ve parsel bazlı izlenebilirliğin sağlanacağını belirtti.

Çevre duyarlılığına da değinen Baydar, il genelinde yürütülen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı projesi ile çevreye yönelik sorumluluğun somut adımlarla ortaya konduğunu söyledi ve "Temiz su, temiz toprak ve temiz çevre hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu toplantının, B-REÇETE Sisteminin doğru anlaşılması ve sahada etkin uygulanması açısından faydalı olacağına inanıyor, katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bakanlık yetkilisi: Sistem Türkiye için bir ilk

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram ise zirai mücadele gerekliliğine dikkat çekerek, yanlış yönetimin üretim kayıpları ve insan, çevre ile hayvan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Bayram, B-Reçete sisteminin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, "Bayiden üreticiye, reçete yazandan il ve ilçe müdürlüklerine kadar herkes bu sistemin bir paydaşıdır. Sistem sayesinde hangi tarlada, hangi ürüne, ne kadar bitki koruma ürünü kullanıldığı il, ilçe ve parsel bazında izlenebilecektir" şeklinde konuştu.

Bayram ayrıca sistemin 4 pilot ilde 5 etken madde ile uygulanmaya başlandığını ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm illerde hayata geçirileceğini söyledi. Sistemle birlikte zirai ilaçların üretimi, satışı ve uygulaması elektronik ortamda kayıt altına alınarak izlenecek ve bunun hatalı/aşırı kullanım ile pestisit kalıntılarının azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

