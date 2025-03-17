57. Alay Gönüllüleri Gelibolu'ya Ulaştı

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 13 Mart'ta Tekirdağ'dan yürüyüşe geçen gönüllüler, Gelibolu'ya ulaşarak önemli bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Gelibolu'da düzenlenecek Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü törenlerine katılmak ve 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere yola çıkan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşuyor. Gönüllüler, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla Gelibolu'ya giriş yaptı.

İlçeye gelen 57. Alay Yürüyüş Komitesi, coşku ve gurur içinde karşılandı. İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona eren korteji, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır karşıladı.

Batır, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a plaket vererek onurlandırdı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Batır, "İyi ki geldiniz, yolunuz boyunca en önemli güzergahlardan birindesiniz. Çünkü 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin başlangıç noktalarından bir tanesi Gelibolu Yarımadasıdır." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Hikmet Selim Yılmaz da bir konuşma gerçekleştirdi ve etkinlik, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 13 Mart'ta Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 13 Mart'ta Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.