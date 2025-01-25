57 Yıldır Kızgın Demirle Yaşayan Usta: Duran Elmas'ın Demircilik Hikayesi

Karaman'ın Son Demir Ustası: Duran Elmas

Karaman'da yaşayan 67 yaşındaki Duran Elmas, 57 yıldır sürdürdüğü demircilik mesleğinde, her sabah ocak ateşini körükleyerek işine başlıyor. Üçüncü kuşak bir ustası olduğu demircilik, ona çocuk yaşta babasından miras kaldı. Elmas, eski sanayi bölgesindeki dükkanında çapa, kazma, bıçak, satır ve balta gibi tarım aletlerini ustalıkla üretiyor.

Demircilik Mesleğine İlk Adımları

Duran Elmas, 10 yaşında babasının yanında çıraklık yapmaya başlayarak bu mesleğe adım attı. Babasıyla birlikte çalışmanın ardından, yıllar içinde kendi işini büyütmeyi başardı. Ancak günümüzde demircilik mesleği, geçen zamanla birlikte bazı zorluklar yaşamaya başladı.

Artan Zorluklar ve Azalan İlgi

Elmas, AA muhabirine verdiği demeçte, ilkokul yıllarında okuldan çıktıktan sonra babasıyla çalışmaya başladığını anlattı. O zamanlar işlerin yoğun olduğunu vurgulayarak, “Artık gününün çoğunu iş yapmadan bitiriyorum,” ifadesini kullandı. Eskiden tarla işçileri, köyden eşekle gelerek aletlerini yaptırırken, şimdi makinelerin tarıma girmesiyle bu taleplerin azaldığını belirtti, “Şimdi işlerimizin tadı yok,” dedi.

Tehlikeli Meslek ve Çırak Sorunu

Duran Elmas, son yıllarda yaşının ilerlemesi nedeniyle demir dövmekte zorlandığını ancak çırak bulmakta güçlük çektiğini dile getirdi. “Bu işi her adam yapamaz, tehlikeli bir iş. Demiri döverken hem yapanın hem de yardım edenin usta olması gerekiyor,” diyen Elmas, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ifade etti. Eskiden işlerin sabah başladığını, akşam ezanıyla kesildiğini hatırlatarak, artık buralarda sadece 2 ya da 3 demirci kaldığını sözlerine ekledi.

Gelecek Nesil ve Mesleğin Devamlılığı

Son olarak, yeni neslin demircilik zanaatını öğrenmesinin şart olduğunu vurguladı. “Her şey fabrikalara kaydı, köylüler yok oldu,” diyerek köylülerle olan bağların azaldığını dile getirdi. Duran Elmas’ın hikayesi, mesleğin geleceği ve unutulmaya yüz tutan zanaatlar üzerine düşündürücü bir örnek olarak öne çıkıyor.

Karaman'da yaşayan 67 yaşındaki Duran Elmas, babasından çocuk yaşta öğrendiği demircilikte yıllardır kızgın demire çekiç sallıyor.

Karaman'da yaşayan 67 yaşındaki Duran Elmas, babasından çocuk yaşta öğrendiği demircilikte yıllardır kızgın demire çekiç sallıyor.