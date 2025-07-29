İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Matematikte Dünya Üçüncüsü

Furkan Çifci'nin Uluslararası Başarısı

Aşakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çifci, uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmanın Detayları

Okuldan yapılan açıklamaya göre, lise öğrencisi Çifci, Tayland'da düzenlenen ve 30'a yakın ülkeden 1000'den fazla öğrencinin katıldığı prestijli World Mathematics Invitational (WMI) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada, Türkiye ön elemesini geçerek WMI'a katılmaya hak kazanmış ve Balkan ülkeleri arasında birinci olarak "Dünya Starı" unvanının sahibi olmuştur.

Büyük Başarı ve Ödüller

Furkan Çifci, elde ettiği skorla dünya üçüncülüğü kupası ve 10. sınıflar kategorisinde birincilik madalyası kazanarak altın madalya almıştır. Çifci, Türkiye'ye üç büyük derece kazandırarak yarışmadaki en iyi 10 öğrenci arasında da yer almıştır.

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çifci, uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çifci, uluslararası matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu.