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59. Uluslararası Kiraz Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali, açılış töreniyle birlikte başladı. Festival 15 Haziran'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 20:45
59. Uluslararası Kiraz Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

Tekirdağ, bu yıl 59.'su düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali ile baharın coşkusunu yaşıyor. Festival, Vali Vekili Mustafa Güler tarafından, Süleymanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde Naip Mahallesi'nde düzenlenen muhteşem bir açılış töreni ile başladı.

Mesajlar ve Kutlamalar

Açılışta, Vali Vekili Mustafa Güler, festivalin kente hayırlı olması dileğinde bulunarak, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu hatırlattı. Güler, "Kiraz festivali, her yıl coşkuyla kutlanan, kentin önemli bir marka değeri. Çok sayıda misafir festivalde eğlenecek," diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise festivalin kentin önemli bir değeri olduğunu belirtti. Yüceer, festivalin başlangıçta bir "çümbüş" olarak hayata geçtiğini, zamanla uluslararası bir etkinliğe dönüştüğünü vurguladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin daha büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edeceğini ifade ederek, bu yıl da yurt içi ve yurt dışından birçok misafirin katılım göstereceğini dile getirdi.

Yarışmalar ve Ödüller

Konuşmaların ardından düzenlenen "En İyi Kiraz Yarışması" büyük ilgi gördü. Yarışmaya katılan 10 üretici, yıl boyunca emek verdikleri, tadı, rengi ve büyüklüğü ile göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı. Jüri üyeleri, kirazları tarla bakımı, yetiştirme, toplama ve tat kriterlerine göre değerlendirerek, sonuçları açıkladı.

Yarışmanın birincisi Vedat Ataç oldu ve 20 bin lira ödül kazandı. Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü olarak sıralamayı tamamladı ve sırasıyla 15 bin ve 10 bin lira ödül aldı.

Festivale Devam Ediliyor

Açılış programında halk oyunları ekipleri gösteri sundu ve katılımcılara taze kirazlar ikram edildi. Ardından, Köprübaşı mevkisi'nde, Başkan Yüceer, Nallar, vatandaşlar, motosikletliler ve animasyon ekibinin katılımıyla oluşturulan kortej, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na ulaştı. Başkan Nallar, anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyelerinin festival ateşini yakmasının ardından etkinlikler sürecek. Festival, 15 Haziran Pazar günü sona erecek.

Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali", açılış töreniyle başladı. Protokol üyeleri...

Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali", açılış töreniyle başladı. Protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali", açılış töreniyle başladı. Protokol üyeleri...

Tekirdağ'da "59. Uluslararası Kiraz Festivali", açılış töreniyle başladı. Protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

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