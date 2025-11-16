59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 18 banka/kredi kartını izinsiz kullanan ve 59 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan B.K.'yı İstanbul'da yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:58
Hatay Emniyeti’nin çalışması sonucu tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, B.K. adlı şahsın yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen suçlar arasında başkasına ait 18 ayrı banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama bulunuyor. Şahıs hakkında 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte 26 bin 60 TL adli para cezası verildiği ve şahsın 2 yıldır firari olduğu belirtildi.

Operasyon sonucu İstanbul'da yakalanan şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

