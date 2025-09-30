5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı: 6G İçin Hazırlıklar Başladı

5G dünyada yaygınlaşıyor; ABD-Çin altyapı ve patent rekabeti kızıştı, 6G hazırlıkları hızlandı. Türkiye 2026'da 5G'yi ülke genelinde kullanmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:02
5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı: 6G İçin Hazırlıklar Başladı

5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı, 6G Hazırlıkları Başladı

5G teknolojisi dünyada hızla yaygınlaşırken, altyapı ve patent alanında ABD ile Çin arasındaki rekabet belirgin şekilde artıyor.

Küresel Gelişim ve Kilit Tarihler

Dünyada 5G'yi kullanan ilk ülke 2018'de ABD olurken, bunu Güney Kore izledi. 2020'nin sonlarına doğru 5G'nin yaygınlaşması ivme kazandı.

Türkiye'de ise 5G'nin ülke genelinde kullanılmaya başlanmasının planlandığı tarih 2026 olarak öne çıkıyor.

Altyapı, Patent ve Yeni Nesil İletişim

Uzmanlar, küresel aktörler arasındaki yarışın yalnızca şebeke kurulumuyla sınırlı kalmadığını; altyapı ve patent hakları gibi stratejik alanlarda da sürdüğünü vurguluyor. Bu rekabet, aynı zamanda 6G için yapılan hazırlık ve yatırımları da hızlandırıyor.

Teknoloji ve jeopolitik dinamiklerin kesiştiği bu süreç, ulusal stratejiler ve küresel iş birliklerinin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR / TOLGA YANIK - Anadolu Ajansı

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
2
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
3
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
4
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
5
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira
6
El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı
7
Trablus'taki Gürcü Cami: Osmanlı Çini Sanatının İki Asırlık Mirası

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları