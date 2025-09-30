5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı: 6G İçin Hazırlıklar Başladı

5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı, 6G Hazırlıkları Başladı

5G teknolojisi dünyada hızla yaygınlaşırken, altyapı ve patent alanında ABD ile Çin arasındaki rekabet belirgin şekilde artıyor.

Küresel Gelişim ve Kilit Tarihler

Dünyada 5G'yi kullanan ilk ülke 2018'de ABD olurken, bunu Güney Kore izledi. 2020'nin sonlarına doğru 5G'nin yaygınlaşması ivme kazandı.

Türkiye'de ise 5G'nin ülke genelinde kullanılmaya başlanmasının planlandığı tarih 2026 olarak öne çıkıyor.

Altyapı, Patent ve Yeni Nesil İletişim

Uzmanlar, küresel aktörler arasındaki yarışın yalnızca şebeke kurulumuyla sınırlı kalmadığını; altyapı ve patent hakları gibi stratejik alanlarda da sürdüğünü vurguluyor. Bu rekabet, aynı zamanda 6G için yapılan hazırlık ve yatırımları da hızlandırıyor.

Teknoloji ve jeopolitik dinamiklerin kesiştiği bu süreç, ulusal stratejiler ve küresel iş birliklerinin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR / TOLGA YANIK - Anadolu Ajansı