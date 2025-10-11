5G Devrimi: Finansal İşlemler Hızlanıyor, Güvenlik Artıyor

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar

MAHMUT ÇİL - Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, 5G teknolojisinin finansal sistemlerde önemli dönüşümler yaratacağını vurguladı.

Acar, 5G'nin en kritik özelliklerinden birinin düşük gecikme olduğunu; ayrıca yüksek bant genişliği sayesinde anlık ödemeler, hisse senedi işlemleri ve yüksek frekanslı alım-satım gibi uygulamaların neredeyse anında ve kesintisiz gerçekleşeceğini belirtti.

Bu gelişmenin, finansal işlemlerin hem hızını hem de güvenilirliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olacağına dikkat çeken Acar, altyapı ve uyumluluk süreçlerinin önemine de işaret etti.

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisinin bankacılık ve finans sektörüne etkisi hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.