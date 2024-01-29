6 aylık Şerzan bebek evde çıkan yangında yanarak can verdi
Van'ın Özalp ilçesinde gece yarısı bir evde sobadan çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti. Anne ve baba son anda kurtarılırken, baba İzmir'de çalıştığı için olaydan habersizdi. Özalp Kaymakamı da yangın yerine giderek inceleme yaptı.
Özalp ilçesinde, Güler ailesinin yaşadığı tek katlı evde gece yangın meydana geldi. Van'a 40 kilometre mesafedeki Çavuşlar Mahallesi'ndeki yangında 6 aylık bebek öldü.
Evde çıkan yangını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verip, alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak 6 aylık bebek Şerzan Güler'in beşiğinde yanarak öldüğünü tespit etti. Anne Güler Güler ve 2 çocuğu dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.
Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut da yangın mahalline giderek, itfaiye ekipleriyle görüştü, hastanedeki çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. Baba Nurettin Güler'in ise İzmir'de çalıştığı öğrenildi.