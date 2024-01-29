6 aylık Şerzan bebek evde çıkan yangında yanarak can verdi

Van'ın Özalp ilçesinde gece yarısı bir evde sobadan çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti. Anne ve baba son anda kurtarılırken, baba İzmir'de çalıştığı için olaydan habersizdi. Özalp Kaymakamı da yangın yerine giderek inceleme yaptı.

6 aylık Şerzan bebek evde çıkan yangında yanarak can verdi
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Özalp ilçesinde, Güler ailesinin yaşadığı tek katlı evde gece yangın meydana geldi. Van'a 40 kilometre mesafedeki Çavuşlar Mahallesi'ndeki yangında 6 aylık bebek öldü.

Evde çıkan yangını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verip, alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak 6 aylık bebek Şerzan Güler'in beşiğinde yanarak öldüğünü tespit etti. Anne Güler Güler ve 2 çocuğu dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. 

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut da yangın mahalline giderek, itfaiye ekipleriyle görüştü, hastanedeki çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. Baba Nurettin Güler'in ise İzmir'de çalıştığı öğrenildi.

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