6 aylık Şerzan bebek evde çıkan yangında yanarak can verdi

Özalp ilçesinde, Güler ailesinin yaşadığı tek katlı evde gece yangın meydana geldi. Van'a 40 kilometre mesafedeki Çavuşlar Mahallesi'ndeki yangında 6 aylık bebek öldü.

Evde çıkan yangını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verip, alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak 6 aylık bebek Şerzan Güler'in beşiğinde yanarak öldüğünü tespit etti. Anne Güler Güler ve 2 çocuğu dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut da yangın mahalline giderek, itfaiye ekipleriyle görüştü, hastanedeki çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti. Baba Nurettin Güler'in ise İzmir'de çalıştığı öğrenildi.