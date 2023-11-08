6 Şubat depremi sonrası göç başladı: En fazla bu iki il tercih ediliyor

Türkiye'de büyük şehirlerden olan iki ilde göç sayıları artış gösterirken İstanbul'u etkilemesi beklenen Marmara depremi için tedirgin bekleyiş başladı. Bununla beraber İstanbul'un en dayanıklı ilçeleri belirlendi. İstanbul Taşınma Endeksi son iki yılın en yüksek değerine gelirken hareketlilik ise Küçükçekmece'de yaşandığı görülürken Ankara'da ise Etimesgut oldu.

İstanbul Taşınma Endeksi 2023 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.40, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 90.65 arttı. Endeks, üçüncü çeyrekte, 73.0 ile son iki yılın en yüksek değerine ulaştı. İstanbul Küçükçekmece'de yüzde 6,81 ile en çok taşınan, yüzde 7.27 ile en hareketli ve yüzde 6.99 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. Taşınma kategorisinde ilçeyi yüzde 6.35 ile Ümraniye, yüzde 4.50 ile Esenyurt, yüzde 4.45 ile Pendik ve yüzde 4.35 ile Maltepe izledi.

İSTANBULLULARIN SEVİLEN İLÇELERİ

Ümraniye,

Üsküdar,

Kadıköy,

Pendik.

ANKARA'DA TAŞINMALAR ARTTI

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 28.83, geçen yılın aynı döneminde de yüzde 11.71 yükseliş yaşandı. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 126 oranıyla üçüncü çeyrek kabul edildi. Yayınlanan rapor üzerinden Ankara Çankaya'nın yüzde 24.24 ile en çok taşınan, yüzde 25.25 ile en hareketli, yüzde 22.36 ile tercih edilen ilçe oldu.

ANKARA'DA EN ÇOK TAŞINILAN İLÇELER

Etimesgut

Yenimahalle

Mamak

Keçiören