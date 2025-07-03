Antalya'da Son Haftada 37 Orman Yangını: 52 Hektar Zarar Gördü

Antalya'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin ormanlarında son bir haftada çıkan 37 orman yangını sonucunda 52 hektar alanın zarar gördüğünü duyurdu.

Vali Şahin, valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, haziran ayında meydana gelen asayiş olayları ve orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangınlarla mücadelede alınan tedbirlerin etkili olduğunu belirten Şahin, "25 Haziran'dan itibaren bir hafta süresince Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hemen her ilçemizde yangınlarla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Kritik Yangınlar ve Nedeni

Özellikle Aksu, Alanya ve Gazipaşa bölgelerindeki yangınların kritik düzeyde olduğuna dikkat çeken Şahin, yangınların genellikle elektrik arızaları ve tarımsal faaliyetler kaynaklı olduğunu belirtti. Yangınların bazıları tarımsal faaliyetler ve sera artıklarından çıkarken, sadece son bir haftada 52 hektar alanın yandığını kaydetti.

"Bu, yangın başına 2 hektardan daha az bir alan demek. Bu başarı, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve paydaş kurumlarımızın koordineli çalışmasıyla mümkün oldu," diyen Şahin, tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayarak, poyraz rüzgarları ve kuru hava koşullarının devam ettiğini açıkladı.

Haziran Ayı Asayiş Olayları

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için tedbirlerin artarak devam ettiğini belirten Şahin, haziran ayı genelinde 10,282 asayiş olayı yaşandığını ve %97.3 aydınlatma başarısı sağlandığını bildirdi. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak 154 operasyon gerçekleştirildiği ve 238 şüpheli kişi hakkında işlem yapıldığı aktarıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 786 operasyon sonrası 868 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 166'sının tutuklandığını ifade etti.

Antalya genelinde 495,928 sürücü denetlenirken, haziran ayında 99,541 idari para cezası uygulandı. Sonuç olarak, 2,255 trafik kazası meydana gelirken, 14 kişi hayatını kaybetti ve 1,728 kişi yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin (sol 2), valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki haziran ayı asayiş olayları ve orman yangınlarıyla mücadele hakkında bilgi verdi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu (solda), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun (sağda) ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan (sağ 2) da katıldı.