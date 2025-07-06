Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan İki Dağcı Kurtarıldı

Kayseri'nin gözde tırmanış noktalarından biri olan Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı, zor anlar yaşadı. İniş sırasında A.K, ayağının burkulması sonucu yaralanarak mahsur kaldı.

Arkadaşı E.K.T, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü ekipleri kolları sıvadı.

Yardım ekipleri, yaklaşık 7 saat süren bir çalışma sonrası dağcılara ulaştı. JAK personeli, yaralı dağcıyı sedyenin bulunduğu bölgeye kadar sırtında taşıdı. Mahsur kalan dağcılar, başarılı bir kurtarma operasyonu ile bulundukları yerden indirilerek güvenli bir şekilde hastaneye sevk edildi.

A.K, tedavi amacıyla hastaneye götürüldü. Bu olay, dağcılıkla uğraşan herkesin güvenlik önlemlerini alması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı, iniş sırasında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı, iniş sırasında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.