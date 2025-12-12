DOLAR
Güllü'nün Ölümü: 5 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Yalova'da terastan düşerek hayatını kaybeden Güllü ile ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi; soruşturma ve gözaltılar sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:00
Güllü'nün Ölümü: 5 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturma kapsamında gözaltılar ve adli süreç devam ediyor

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde teras penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü (52) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, evde bulunan bazı kişiler fiziki ve teknik takibe alındı.

Olayın yaşandığı adres, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı teras olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha bulunuyor. İddialara göre bu şüpheliler, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken İstanbul'da yakalandı. Ayrıca, Sultan Nur Ulu'nun babası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı şüpheliler hakkında kasten öldürme şüphesiyle işlem yapıldığı belirtildi. Toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polise verdiği ifadede Sultan Nur Ulu, Tuğyan Gülter'in annesinin ittiğini iddia etti. Adliye girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tuğyan Ülkem Gülter, "Ben suçsuzum. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya" dedi.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuna iletilmeye devam edecek. (ERH-)

