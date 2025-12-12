Güllü’nün Ölümü: Kızı ve 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Güllü’nün ölümüyle ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü (52) olayına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözaltılar, tutanaklar ve iddialar

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte bazı kişiler İstanbul'da gözaltına alındı. İddialara göre, 2 kişi daha valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için harekete geçtiği sırada yakalandı. Soruşturma kapsamında ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Toplamda 5 şüpheli, kasten öldürme suçu şüphesiyle Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli ifadeleri ve savunmalar

Polis ifadesinde Sultan Nur Ulu, "Tuğyan Gülter’in annesinin ittiğini söyledi" şeklinde iddiada bulundu. Adliye girişinde ise Tuğyan Gülter, "Ben suçsuzum. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya" dedi.

Soruşturma devam ediyor; yetkili makamlar delil değerlendirmesini sürdürüyor ve adli süreç ilerledikçe yeni gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.

