Menteşe'de 'Aykırı Işık' ve 'Abartı Egzoz'a 11 Bin TL Ceza

Kötekli Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde "Aykırı Işık Donanımı" ve "Abartı Egzoz" tespit edilen araca toplam 11 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:18
Kötekli Mahallesi'ndeki denetimler sıklaştırıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan bir araca idari para cezası uygulandı.

Menteşe İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, son dönemde çevreyi rahatsız eden yüksek sesli egzoz ve mevzuata aykırı ışıklandırma donanımları kullanan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan kontroller sırasında seyir halindeki bir araçta, "Aykırı Işık Donanımı" ve "Abartı Egzoz" tespit edildi. İncelemelerin ardından araç sahibine iki ihlal maddesinden toplam 11 bin Türk Lirası tutarında idari para cezası yazıldı.

