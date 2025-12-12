DOLAR
Diyarbakır'da Tekel Bayisine El Bombası Atıldı

Diyarbakır Bağlar'da bir tekel bayisine el bombası atıldı; can kaybı yok, iş yerinde maddi hasar meydana geldi, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:08
Diyarbakır'da bir tekel bayisine el bombası atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı; iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir tekel bayisinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iş yerine atılan el bombası büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın ardından 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalelerde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; iş yerinde maddi hasar oluştu.

Soruşturma

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

