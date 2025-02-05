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6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Bedensel Engelli Eşini Kurtarmak İçin Eve Döndü, Kendisi Enkazda Kaldı

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde eşini ve oğlunu kaybeden Yazgül Çaçan, yaşadığı acıyı ve travmayı aşmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:19
6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Bedensel Engelli Eşini Kurtarmak İçin Eve Döndü, Kendisi Enkazda Kaldı

Diyarbakır'da Deprem Felaketi: Yazgül Çaçan'ın Acı Hikayesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi, Diyarbakır'da birçok aileyi derin acılara soktu. 47 yaşındaki Yazgül Çaçan, depreme yakalandığı Yoldaş Apartmanı'nda yaşadığı yıkımda, bedensel engelli eşini ve 20 yaşındaki oğlu Ramazan'ı kaybetti. Kendisi de yaralı olarak enkazdan kurtarıldı.

Deprem Anı ve Kurtuluş Çabası

Bağlar ilçesinde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Çaçan ailesi, depremin etkisiyle evlerinden çıkmayı başardı. Ancak Yazgül Çaçan, eşinin evde kaldığını fark edince geri dönmekte kararlı oldu. Eşi Mehmet’in ve Ramazan’ın yardımına koşmak isterken, maalesef apartman yıkıldı ve Çaçan enkaza altında kaldı.

72 Saat Sonra Yıkıntılardan Çıktı

Çaçan, eşi ve oğlunun cansız bedenlerinin çıkarıldığı enkazdan 72 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çaçan'ın sol bacağı dizden ampute edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yazgül Çaçan, protez bacakla hayata tutunmaya çalışıyor.

Yaşadığı Acıyı Anlatıyor

Yaşadığı travmayı bir türlü atlatamayan Çaçan, her gün eşinin ve oğlunun fotoğraflarına bakarak hasret gidermeye çalışıyor. AA muhabirine verdiği demeçte, depremin ilk anlarını şöyle aktardı:

"O gece büyük bir sarsıntıyla uyandık. 4 çocuğumla birlikte kendimizi dışarı attım. Ancak eşim bedensel engelli, bu yüzden dışarı çıkamadı. Oğlum da babasını yalnız bırakmak istemedi. Onları kurtarmak için tekrar geri döndüm. Fakat bu, benim için ölüm kalım meselesi oldu."

Yaşadığı Zorluklar ve Anılar

Çaçan, enkaz altında kaldığı süreyi tarif ederken yaşadığı korku dolu anları dile getiriyor: "Kolon üzerimize düştü. Eşim yanımda uzanıyordu, ama güçüm yetmiyordu. Evladım ve eşimden ses alamıyordum. Dışarısı çok korkunç bir yerdir. O an, ölüm kurtuluş gibiydi. Ama kurtulmayı başardım ve devletim, bana kucak açtı."

Pişmanlık Yok, Her Zaman Yanındaydılar

Yazgül Çaçan, eşini ve oğlunu kurtarma çabasından dolayı pişman olmadığını belirtiyor: "İyi ki onları kurtarmaya gittim. Gitmeseydim benim için çok daha zor olurdu." Kendisi için kabir ziyaretlerinin huzur kaynağı olduğunu ifade ediyor ve şöyle konuşuyor: "Acılarım hiç bitmeyecek. Onların fotoğraflarıyla yaşıyorum; yanımda olsalar gerçekten çok farklı olacaktı. Eşim ve oğlum yanımda olsaydı, bu hayatta çok daha büyük bir mutluluk yaşardım."

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