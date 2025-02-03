6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Sanayi Çalışan Sayısı Artış Gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 11 ilde sanayi kapasite raporuna sahip tesislerdeki çalışan sayısı 441 bin 937 ile afet öncesini geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 2024 Yılı Sanayi Kapasite Raporu'ndan derlenen verilere göre, geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, ülke genelinde 4 milyon 7 bin 51 kişiye ulaştı.

Çalışan Sayısı Geçen Yılı Aştı

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerdeki sanayi istihdamı yapılan araştırmalar, 2022 yılında 437 bin 632 çalışan ile kaydedilmişken, depremin yaşandığı 2023'te bu sayının 431 bin 718'e gerilediğini göstermektedir. Ancak 2024 yılı itibarıyla çalışan sayısı yeniden artarak 441 bin 937'ye ulaşmış durumda.

Gaziantep En Yüksek İstihdamı Sağladı

Afet bölgesi içerisinde sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı en fazla olan il Gaziantep oldu. Güneydoğu Anadolu'nun sanayi merkezi olarak öne çıkan Gaziantep'te geçen yıl çalışan sayısı 140 bin 168 olarak kaydedildi.

Gaziantep'i 85 bin 779 çalışan ile Adana takip ederken, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ise 54 bin 907 çalışan sayısına ulaştı. Depremin etkilediği Hatay'da bu sayı 30 bin 546, Şanlıurfa ve Malatya'da ise sırasıyla 29 bin 646 ve 29 bin 289 olarak gerçekleştirildi.

2024 Sonu İtibarıyla İstihdam Sayıları

2024 yılı sonrası deprem bölgesindeki illerin sanayi kapasite raporuna sahip tesislerdeki çalışan sayıları ise şöyle:

Adana: 85.779

Adıyaman: 16.915

Diyarbakır: 24.397

Elazığ: 11.829

Gaziantep: 140.168

Hatay: 30.546

Kahramanmaraş: 54.907

Kilis: 4.661

Malatya: 29.289

Osmaniye: 13.800

Şanlıurfa: 29.646

TOPLAM: 441.937