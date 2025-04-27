60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başladı!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Startı Antalya'da Verildi

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Antalya'da başlatıldı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan bu önemli organizasyon, Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyor.

Etaba Büyük İlgi

Turu'nun ilk etabı, Antalya-Antalya güzergahında başladı. Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen start törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.

İlk Etapta 132 Kilometre Pedal Çevirilecek

Toplamda 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı bu heyecan dolu yarışın ilk etabında, bisikletçiler 132 kilometre pedal çevirerek mücadele edecek. 60. kez organize edilen bu etkinlik, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de son bulacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Antalya'da verildi. TUR 2025'in ilk etabı olan Antalya-Antalya'nın startını veren Bakan Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Antalya'da verildi. TUR 2025'in ilk etabı olan Antalya-Antalya'nın startını veren Bakan Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.